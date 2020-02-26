衛福部長陳時中指出，媽祖是慈悲的，活動風險仍高，他認為多加強社會溝通，讓疫情能夠受到控制，是我們目前最高的目標。（陳世宗攝）

新冠肺炎疫情衝擊今年大甲媽祖遶境！大甲鎮瀾宫董事長顏清標宣布縮小規模續辦。衛福部長陳時中26日指出，「活動風險仍高，媽祖是慈悲的，我們要照顧好自己、不要讓媽祖擔心；我認為多加強社會溝通，讓社會能夠和諧，讓疫情能夠受到控制，是我們目前最高的目標。」

名列世界3大宗教活動之一的大甲媽遶境9天8夜遶境行程，原訂3月19日起駕展開；受到新冠肺炎疫情影響，引起各界憂心信徒湧聚恐成國內防疫破口，希望延期聲浪高漲！台中市長盧秀燕26日明確表態，「如果不能夠保證信徒的疫情安全，我認為應該要重新考慮」。

衛福部長陳時中26日南下台中，被問到是不是有機會當面跟大甲鎮瀾宮董事長顏清標溝通？陳時中表示，也可以溝通，但26日晚上行政院剛好有一些相關會議，所以要趕回去行政院開會，他不排除有溝通的機會，需要做一些專業的溝通。

陳時中表示，防疫是現在大家的共識，宗教活動是長期的，是我們文化的一環，怎麼樣在兩者之間取得平衡，不管中央或地方政府大家努力在做的時候，都是希望在疫情能夠控制時，維持一個有限度的正常生活；遶境活動風險很高，怎麼樣尊重媽祖又能夠達到防疫的目的，是我們現在努力的方向。

大甲鎮瀾宮媽祖遶境現在精簡縮小規模是否可行？陳時中說，要看精簡到什麼樣的規模，這裡面還有一點點擔心，雖然想要精簡，但有相對的人可能會湧出來，很難去做一些控制，大家可看到國外相關的一些經驗，也讓我們不得不謹慎。

距離遶境只剩下20幾天，中央跟廟方有沒有可能在短期間達成共識？陳時中強調，疫情現在是滾動式的情況，看疫情的變化、社會的氛圍、文化的認知及大家溝通的情況，這是一個大的社會問題，需要多溝通才會順暢。

(中時 )