法國出現首例公民感染新冠病毒死亡病例 19:442020/02/26 中時電子報 盧伯華 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 🔴 ALERTE INFO. "3 nouveaux cas de coronavirus" en France, 1 mort et un homme en réanimation https://t.co/dXeBzrAmdD pic.twitter.com/lZ504DjRtY— BFMTV (@BFMTV) February 26, 2020 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 法國衛生總署署長宣布新增3確診病例，同時出現首例公民感染新冠肺炎死亡病例。（圖／推特@BFMTV） 據法國媒體報導，2月26日有一名感染新冠病毒的法國公民不治去世，成為法國公民中首例因新冠肺炎死亡病例。 據法國電視台報導，當天有1名法國公民在感染新冠病毒後身亡，這是首例法國公民感染新冠病毒後死亡的病例， 26日法國新增3人確診感染新冠病毒，累計已有14人確診感染。 (中時電子報) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #COVID-19 #法國 #公民 #首例 #感染 #死亡 也許您會感興趣 推薦閱讀 首例出院女台商 肺部纖維化 01:552020/02/22 生活新聞 1分鐘看世界》伊朗、義大利變重災區 公主號讓以色列出現首例 07:142020/02/22 國際 新冠病毒可透過蚊子傳播？世衛組織闢謠並無證據 18:492020/02/23 兩岸 蘇益仁批 別再爭論感染源了 01:582020/02/24 政治要聞 社論／陳時中柯文哲，到底誰打臉誰 04:102020/02/24 時論廣場 模擬社區感染 侯友宜超前部署 12:182020/02/24 生活 日專家會議指新冠肺炎疫情發展接下來2周內是關鍵 21:072020/02/24 國際 短評／勇敢上學去！ 04:102020/02/25 時論廣場 防疫考驗才開始 蘇益仁籲政府超前部署 社區傳播 3月現高峰 00:482020/02/26 生活新聞 首例新冠肺炎遺體解剖結果將公佈 防疫前線緊張企盼 18:172020/02/26 兩岸 國際熱門新聞 來日再言謝！赴湖北WHO專家：世界欠武漢人民一次了 - 國際 病源曝光？韓新天地教會 去年12月曾於武漢聚會 - 國際 如臨大敵！疫情在美恐擴散 舊金山進入緊急狀態 - 國際 義大利全境擴散 累計11死322確診 - 國際 消失的歌姬！「我曾被下藥、性侵、俘虜好幾日」 女歌手打破沉默 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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