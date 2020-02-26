法國衛生總署署長宣布新增3確診病例，同時出現首例公民感染新冠肺炎死亡病例。（圖／推特@BFMTV）

據法國媒體報導，2月26日有一名感染新冠病毒的法國公民不治去世，成為法國公民中首例因新冠肺炎死亡病例。

據法國電視台報導，當天有1名法國公民在感染新冠病毒後身亡，這是首例法國公民感染新冠病毒後死亡的病例，

26日法國新增3人確診感染新冠病毒，累計已有14人確診感染。

(中時電子報)