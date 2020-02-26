新北市林口區贊天宮往年都會在當地舉行媽祖繞境，吸引許多民眾參香、跪拜，今年則決議取消。（摘自贊天宮臉書）

每年3、4月，全台瘋媽祖遶境，但今年遇到新冠肺炎，新北各地媽祖廟也緊急開會因應，林口區贊天宮今(26)率先宣布，原訂4月14日的遶境活動，為了保險起見將停止辦理，另外進香活動也將取消，至於祈安禮斗法會規模較小，會如期舉辦。

擁有200多年歷史的淡水福佑宮則表示，今年遶境表定在4月3日，往年皆有數千位民眾參與，目前廟方人員還在討論，將在一個禮拜後決定是否停辦，另外新莊慈祐宮則說，尚未決議取消遶境，將待政府相關部門決策後，再做決定。

(中時 )