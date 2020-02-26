遶境辦不辦 新北媽祖廟率先喊卡 19:592020/02/26 中時 吳亮賢 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市林口區贊天宮往年都會在當地舉行媽祖繞境，吸引許多民眾參香、跪拜，今年則決議取消。（摘自贊天宮臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市林口區贊天宮往年都會在當地舉行媽祖繞境，吸引許多民眾參香、跪拜，今年則決議取消。（摘自贊天宮臉書） 每年3、4月，全台瘋媽祖遶境，但今年遇到新冠肺炎，新北各地媽祖廟也緊急開會因應，林口區贊天宮今(26)率先宣布，原訂4月14日的遶境活動，為了保險起見將停止辦理，另外進香活動也將取消，至於祈安禮斗法會規模較小，會如期舉辦。 擁有200多年歷史的淡水福佑宮則表示，今年遶境表定在4月3日，往年皆有數千位民眾參與，目前廟方人員還在討論，將在一個禮拜後決定是否停辦，另外新莊慈祐宮則說，尚未決議取消遶境，將待政府相關部門決策後，再做決定。 (中時 ) #今年 #取消 #活動 #新北 #媽祖廟 #遶境 也許您會感興趣 推薦閱讀 環狀線帶動都更 僑蓮拔頭籌 01:562020/02/22 財經焦點 名醫：媽祖顯靈喊停吧！「3月瘋媽祖」照常遶境 鎮瀾宮「封城」就不辦 22:562020/02/24 社會 大甲媽遶境 奉天宮嚴陣以待 04:102020/02/25 地方新聞 為何只針對大甲媽遶境？網曝關鍵 15:252020/02/25 日常 遶境惹議 鄭文燦向中央喊話：訂定宗教遶境規範 15:562020/02/25 政治 新北十大豪宅 淡水天境360每坪84萬元居首 16:112020/02/25 財經 新北2019年豪宅王 淡水區「天境ellipse360°」奪冠 17:002020/02/25 風格 南韓活生生的教訓 04:102020/02/26 論壇廣場 199年頭一遭 樂成宮旱溪媽遶境確定要延期了 18:032020/02/26 生活 199年頭一遭 樂成宮旱溪媽遶境確定要延期了 18:042020/02/26 生活 生活熱門新聞 下周變天 彭啟明：恐出現個位數低溫 - 生活 台中確診增4例 原來是2武漢女驗陽性台中就醫 - 生活 劉真等換心才有救？命理師驚吐一句 - 生活 大甲媽祖遶境為何不能停？醫師揭背後原因 - 生活 鹿港天后宮進香團絡繹不絕 龍德宮高素質讓人直呼一碼歸一碼 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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