台灣將近有30％的胃食道逆流病人，長期服用胃藥卻是白忙一場，亞東醫院2月創新成立「腸胃道功能併難治性胃食道逆流門診」，對症下藥，找出難治療的胃食道逆流真正病因。

亞東醫院表示，胃食道逆流好發在不同的年齡層，有可能因為作息不正常、飲食習慣或是功能性異常導致，大部分的病人服用胃藥，並調整作息後就能得到改善，但台灣將近有30％的胃食道逆流病人，長久以來未得到適當的診治，醫師透過內視鏡檢查也看不出異常，這30％的胃食道逆流患者，本身有功能性問題。

亞東醫院肝膽胃腸科醫師黃天佑表示，要有效治療「胃食道逆流」，必須釐清病人是否有功能性問題，例如賁門括約肌鬆弛、食道蠕動偏緩、過敏性食道導致胃酸逆流，才能對症治療。

亞東醫院今年2月新開「腸胃道功能併難治性胃食道逆流門診」，門診只收治其他醫師轉診過來，吃藥無效的胃食道逆流病人，在門診進行食道功能蠕動壓力測試，透過檢查，可以找出有功能性問題的胃食道逆流患者。

(中時 )