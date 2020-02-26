調研機構GFK 25日發布的研究報告預計，今年上半年，受新冠肺炎疫情影響，大陸消費電子市場銷售額將較去年同期下滑18％，下半年市場將回暖，全年預計下跌6％，其中，小家電受疫情影響最小，部分健康類、廚房類小家電的需求反而有所增加，分析人士建議，疫情將改變全年的銷售節奏，呈現前低後高的情況，廠商應著重調整產品結構和銷售管道模式。

據《第一財經》官網報導，GFK認為，疫情將影響大陸技術消費品（TCG）市場，其中家電、攝影設備和通訊產品的銷售將在今年上半年出現明顯下跌，因為消費者推遲或減少消費。而小家電行業預計是受疫情影響最小的，消費者對衛生、健康高度重視，增加了對吸塵器、空氣淨化器和個人護理等產品的需求，此外，生活方式改變，比如更經常在家做飯，將增加對食物料理機和咖啡機等食品加工產品的需求。

展望未來，大陸小家電、消費電子和電信市場預計將在下半年強勢反彈。據今年2月完成的GfK大陸消費者生活在線調查指出，超過64％的消費者表示，他們將在疫情結束後的1到3個月裡購買個護電器、廚房電器和健康家居產品；有三分之一的消費者甚至計畫增加預算。在智慧型手機方面，48％的消費者表示會繼續他們的購買計畫，另有23％的將增加預算。

奧維雲網總裁郭梅德表示，疫情只是改變銷售節奏，家電市場短期看跌、長期看穩，今年大陸家電市場預計將呈現「前低後高」的狀況，廠商需調整產品結構、拓展多樣化的消毒電器產品和場景（覆蓋衣物、食材、手機、廚具、毛巾、牙刷等），同時加快向新零售轉型。

(旺報 )