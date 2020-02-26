美國疾病管制暨預防中心（CDC）出面表示，未來美國本土發生群聚感染的機會提高，因此目前已著手規劃相關對策，引爆市場出現恐慌拋售潮，24、25日美股連續二日重挫3％左右，避險性資產成為市場資金停泊之處。

玉山投顧表示，美股三大指數在跌破月線後停損賣壓沉重，若單以道瓊來看，短線面臨年線攻防戰，先前創高架構遭到破壞，有待時間反覆震盪化解壓力，短線多方若要扭轉劣勢，至少要先站回季線之上。

(工商 )