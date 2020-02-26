市場恐慌升溫 美股連續重挫 19:542020/02/26 工商 廖育偲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國疾病管制暨預防中心（CDC）出面表示，未來美國本土發生群聚感染的機會提高，因此目前已著手規劃相關對策，引爆市場出現恐慌拋售潮，24、25日美股連續二日重挫3％左右，避險性資產成為市場資金停泊之處。 玉山投顧表示，美股三大指數在跌破月線後停損賣壓沉重，若單以道瓊來看，短線面臨年線攻防戰，先前創高架構遭到破壞，有待時間反覆震盪化解壓力，短線多方若要扭轉劣勢，至少要先站回季線之上。 (工商 ) #短線 #重挫 #恐慌 #美股 #美國疾病管制暨預防中心 也許您會感興趣 推薦閱讀 公布個案資訊掀論戰 陳時中說不 柯文哲：不公開更恐慌 01:552020/02/22 生活新聞 基本面支撐 科技基金長線偏多 04:102020/02/24 投資理財 美股基金今年來 多數正報酬 04:102020/02/24 投資理財 《美股掃瞄》美股消息面：憂疫情延燒，原油、債息重挫，金價勁揚 10:002020/02/25 財經 呼吸困難感覺快死掉… 別再以為這是心臟病！ 18:292020/02/25 生活 狂瀉千點後...美股周二早盤回神 04:102020/02/26 財經要聞 醫材價飆 屏基集思手作拚防疫 00:482020/02/26 地方新聞 《美股掃瞄》憂新冠疫情擴散，美股爆量重挫 09:092020/02/26 財經 《匯市》美股信心崩潰！美元多空拉鋸，新台幣30.4元附近整理 10:002020/02/26 財經 《美股掃瞄》美股消息面：憂疫情打擊需求，油價持續下挫 10:002020/02/26 財經 財經熱門新聞 十幾年前沒買房後悔？ 專家揭台灣人陷慢速破產 - 財經 「市場人心終於怕了」 老謝曝美股今晚走勢 - 財經 最黑暗1天！油價恐怖閃崩 沙國驚曝下場 - 財經 華為慌了！驚傳砍單台積電給這家陸廠 - 財經 遭謀殺800點…美媒爆川普驚嚇內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。