三晃26日處分大甲廠土地、廠房及設備案 預估處分利益3億元 19:552020/02/26 工商 劉朱松 、台中 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為充實營運資金，並改善財務結構，三晃（1721）26日公告出售旗下大甲廠土地、廠房及設備案，包括土地面積1,196.39坪、建築物面積446.57坪，及設備一批，由中國石油化學工業開發公司買下，總交易金額4.65億元，預估處分利益3億元。 (工商 ) #設備 #三晃 #廠房 #處分利益 #面積 也許您會感興趣 推薦閱讀 SEMI：半導體設備市場今年復甦 04:102020/02/22 證券．權證 員工染疫 三星暫關手機工廠 04:092020/02/23 全球財經 新客戶＋新合約 建新全年EPS上看2元 04:102020/02/24 證券．權證 風碩專利自然通風設備 高效排熱省電費 04:102020/02/24 產業特刊 大同大隈股份有限公司興建廠房 預計創造60億元產值 20:132020/02/24 生活 韓疫情蔓延 恐重創全球科技鏈 04:102020/02/25 全球財經 高雄最大重劃面積 81期重劃區動工 04:102020/02/25 產業．科技 大同大隈公司鶯歌廠房動土 04:102020/02/25 地方新聞 北京要求超市核定最大客流量 人均面積不低於2平方米 12:192020/02/26 兩岸 宜科環評過關 廠商進駐大躍進 18:332020/02/26 財經 財經熱門新聞 十幾年前沒買房後悔？ 專家揭台灣人陷慢速破產 - 財經 「市場人心終於怕了」 老謝曝美股今晚走勢 - 財經 川普出招穩民心！ 美股早盤勁揚逾300點 - 財經 最黑暗1天！油價恐怖閃崩 沙國驚曝下場 - 財經 華為慌了！驚傳砍單台積電給這家陸廠 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。