為充實營運資金，並改善財務結構，三晃（1721）26日公告出售旗下大甲廠土地、廠房及設備案，包括土地面積1,196.39坪、建築物面積446.57坪，及設備一批，由中國石油化學工業開發公司買下，總交易金額4.65億元，預估處分利益3億元。

(工商 )