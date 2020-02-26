橋椿金屬（2062）26日董事會通過2019年度合併財報，去年度合併營收逾61.19億元、年減9.16％，稅後盈餘逾7,026萬元、年減36.6％，EPS 0.43元，不如2018年度0.68元，創歷年來EPS新低。

橋椿董事會也通過去年度現金股利，每股配發現金股利0.1元，也創歷年來每股股利最低。

橋椿表示，公司去年度合併營收及稅後盈餘聯袂衰退的主因，包括中美貿易戰後，客戶拉貨趨於保守，加上生產量下降，導致單位成本提高；另因去年度人民幣貶值，公司降價給客戶，讓2019年度獲利不如2018年度。

橋椿說，農曆春節過後，旗下橋椿金屬（珠海）2月10日復工，目前員工返廠人數已達六至七成，產能利用率達五至六成；另旗下肇慶市寶信金屬2月13日復工，目前員工返廠人數達四至五成，產能利用率約三成，未來將隨著員工返廠人數增加，預料可逐步增加各廠產能利用率。

(工商 )