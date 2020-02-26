第一金控暨第一銀行董事長廖燦昌上任以來一直以傳遞有溫度的服務與經營理念，致力金融領域創新轉型及扶助產業發展，積極帶領集團落實企業社會責任，扶植中小企業發展，關注環境保護產業並熱心推動社會公益，日前獲頒社團法人中華民國管理科學學會「108年度李國鼎管理獎章」。

「李國鼎管理獎章」主要獎勵對從事管理教育、管理科學技術有卓越貢獻之社會賢達人士，並藉以紀念已故的前經濟部及財政部部長李國鼎先生。

社團法人中華民國管理科學學會對廖燦昌不論是過去在臺灣中小企業銀行、合庫金控暨銀行，或現在於第一金控暨第一銀行等金融機構服務的表現，均給予高度評價。其中，廖燦昌更首創臺灣金融業推出「以房養老」業務，樹立企業回饋社會、互惠互利的經營典範。

對於這次能夠獲獎，廖燦昌認為「獎」與「肯定」是一時的；「努力」與「堅持」才是永遠的。往後將帶領經營團隊朝「有溫度」的金融機構目標，持續以「有溫度的政策執行者」、「有溫度的客戶關懷者」及「有溫度的員工照護者」為努力方向，協助產業發展，落實員工關懷，並對社會做出更多的回饋。

從基層銀行員出身的廖燦昌，能夠以其厚實金融涵養，帶領第一金控秉持「百年傳承，創新服務」的品牌精神，堅定地強化集團永續發展目標。在廖燦昌帶領下，2019年適逢成立120週年的第一銀行獲利持續成長締造高峰，稅前淨利逾227億元，再創歷史新高。

廖燦昌上任以來持續擴充海外市場，第一銀行去年9月完成印尼雅加達辦事處開業，柬埔寨也在2019年12月成立金邊登高及新速二家支行，同時結合大數據與人工智慧，帶領團隊應用精準行銷及金融科技創新量能，首創企業客戶得以「微企e時貸」線上申請平台快速申貸，不但取消企業成立年限門檻限制，以更簡便快速申貸程序，大幅提高小微企業融資進件數，積極扶植新創及青創企業；另為關懷並支持青年、婦女、中高齡創業，積極辦理「青年創業及啟動金貸款」、「微型創業鳳凰貸款」及「企業小頭家貸款」，成效斐然，對中小企業放款位居國內銀行龍頭地位，廖燦昌表示，未來仍將持續力挺中小企業，期許成為中小企業首選的最佳夥伴。

除了公司治理成績卓越外，有感於近年環保議題越來越受重視，金融業當自核心職能出發，持續為環境保護貢獻心力，因此在第一金融集團內部持續推動環境保護政策，並以經營「綠色金融第一品牌」為目標，陸續獲得國內外重要獎項肯定，去年更榮獲第一屆「國家企業環保獎」巨擘獎，為唯一獲該獎項的金融業，同時秉持赤道原則扶植環境保護相關產業，訂定「綠色融資審查原則」，提供綠色融資優惠貸款，為環境保護把關，支持政府再生能源政策及綠色金融發展，持續促使金融核心本業與環境保護結合，運用身為資金供應者的力量，引導經濟朝向低碳永續方向。

在廖燦昌推動下，第一銀行特別在自有的萬華分行3、4樓及頂樓設立「第一銀行綠色金融教育館」，以零碳排綠屋頂，結合太陽能發電、魚菜共生及雨水回收系統，使資源供需接近自給自足循環及零碳排，實踐生產、生活及生態之三生概念，該館不但作為客戶及員工的參訪、休憩場域，也提供行內員工、周邊學校及鄰里社區孩童、政府機關及大學院校環境教育增能學習的場域，讓社會各界有心做綠色教育傳承時，有場所可以使用，創下金融業不以營利為前提活化資產之首例，更獲得行政院環境保護署「環境教育設施場所認證」，該館於2月12日舉辦揭牌典禮，象徵第一銀行推動環境永續政策邁向另一個重要里程碑。

廖燦昌強調，員工是企業最重要的資產，員工是企業競爭決勝關鍵，更是金融服務業的核心，推動幸福職場一直是第一銀行長期以來落實企業社會責任主軸之一，未來將持續營造友善職場環境，打造活力健康企業；期盼帶領第一金融集團全體同仁共同落實企業成長與社會責任的經營願景，打造一個「有溫度」的金融機構，讓員工、客戶與整體社會都能感受到第一銀行「就在你身邊」的溫暖，奠定開創下一個120年的重要根基。

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