Fed降息機率增 美元承壓 20:422020/02/26 工商 廖育偲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美元指數25日下跌0.38％至98.910，因市場預期，美國聯準會（Fed）今年將會降息，以紓緩新型冠狀病毒疫情給經濟造成的壓力。 根據芝加哥商業交易所集團（CME Group）的FedWatch工具，25日市場對Fed將在6月會議上降息至少25個基點的預期為79.2％。隨著Fed降息機率升溫，進而削弱美元，投資人紛紛轉向歐元、英鎊等其它貨幣。 元富期貨分析，短線美元指數維持高檔強勢整理走勢，但未來須觀察歐元是否出現較為強勁的漲勢，間接影響美元指數明顯下跌。 (工商 ) #Fed #美元指數 #降息機率 #歐元 #承壓 也許您會感興趣 推薦閱讀 台積電、美元指數、新台幣、大盤成交量 避險升溫 台股緊盯4關鍵 04:092020/02/22 財經要聞 亂世狗熊？日圓墮落 遭美元背後開槍 00:032020/02/23 財經 商品期貨趨勢專欄－避險當道 黃金突破1,600美元 04:102020/02/24 證券．權證 《金融》台股匯雙殺，雙王黯然 09:432020/02/24 財經 義大利疫情失控 歐銀7月降息機率高 23:132020/02/24 財經 義大利疫情失控 歐銀7月降息機率升高 04:102020/02/25 全球財經 《台北股市》美股道瓊跌逾千點，台北股匯「處變不驚」！ 10:342020/02/25 財經 疫情影響美經濟多大？ Fed官員：言之過早 18:022020/02/25 財經 聯準會4月降息 機率逾五成 04:102020/02/26 全球財經 《金融》觀光人口下滑動搖經濟，泰股承壓、泰銖重貶 12:502020/02/26 財經 財經熱門新聞 十幾年前沒買房後悔？ 專家揭台灣人陷慢速破產 - 財經 「市場人心終於怕了」 老謝曝美股今晚走勢 - 財經 最黑暗1天！油價恐怖閃崩 沙國驚曝下場 - 財經 川普出招穩民心！ 美股早盤勁揚逾300點 - 財經 華為慌了！驚傳砍單台積電給這家陸廠 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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