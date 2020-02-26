美元指數25日下跌0.38％至98.910，因市場預期，美國聯準會（Fed）今年將會降息，以紓緩新型冠狀病毒疫情給經濟造成的壓力。

根據芝加哥商業交易所集團（CME Group）的FedWatch工具，25日市場對Fed將在6月會議上降息至少25個基點的預期為79.2％。隨著Fed降息機率升溫，進而削弱美元，投資人紛紛轉向歐元、英鎊等其它貨幣。

元富期貨分析，短線美元指數維持高檔強勢整理走勢，但未來須觀察歐元是否出現較為強勁的漲勢，間接影響美元指數明顯下跌。

(工商 )