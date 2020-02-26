京劇《游龍戲鳳》說的是皇帝下民間與酒館姑娘談戀愛的故事，對彼此抱持好感的兩人以茶酒為媒介，相互調情。(台北新劇團提供)

和尚尼姑也能談戀愛？由京劇名角李寶春創立的台北新劇團，近日推出系列由青年演員擔綱演出的戲碼，其中一齣崑劇《雙下山》，描述一對想還俗而私自下山的小和尚、小尼姑，如何相識相戀的逗趣故事，考驗花旦與丑角的細膩功夫，說、唱、動作樣樣具備，對青年演員來說挑戰十足。

分別飾演小和尚「本無」、小尼姑「色空」的青年演員莊喬緯及林偲婷，先前特別前往江蘇，請教崑丑大師李鴻良如何詮釋主演角色。莊喬緯表示，光是「害羞」情緒，就足以揣摩已久，在李鴻良的指導下，習得如何以靈活運用眼珠及頭部轉動的動作，表達小和尚對尼姑的愛慕之情。

《雙下山》為崑劇著名戲碼，從小對求道之路毫無興趣的小和尚，趁著師傅與師兄下山，偷偷逃寺，卻在路上撞著同樣想私自還俗的小尼姑。兩人一見鍾情，卻又故作矜持，暫別幾回都依戀不捨，直到小和尚勇敢告白，兩人才互訴心意，約定各自過山渡河，在夕陽下相會，一同奔向廝守終生的美好未來。

小和尚在戲中的形象活潑俏皮，不只要以頸脖耍弄大串佛珠，表達內心的雀躍之情，還要口咬長靴馱尼姑過河，莊喬緯更添加幾句台語對白，讓觀眾會心一笑。他表示，苦練一段時間才漸漸抓到以脖甩弄佛珠的訣竅，但對過去常演京劇的他來說，最難的還是唱唸崑劇的高音對白，台語對白也是經李鴻良的建議，適時讓觀眾聽到熟悉的語言，讓小和尚逗趣、親切的形象更貼近人心。

除了《雙下山》外，台北新劇團也推出京劇談情說愛的經典戲碼《游龍戲鳳》，由演員李隆顯飾演明朝正德皇帝，假扮軍人樣貌下民間遊玩，遇上由演員陳雨萱飾演的酒館姑娘李鳳姐，兩人以拿茶酒為媒介，口中雖說「男女授受不親」，但卻屢屢以肢體、言語、眼神，互相挑逗，在演員的詮釋下，曖昧氛圍高漲。

李寶春表示，台北新劇團長年培養青年演員，儘管有疫情影響，但還是有幾百名觀眾都希望看到他們登台演出，「觀眾對我們來說是很大的鼓勵，我也希望讓觀眾感受到年輕人是在逐步成熟進步，透過表演感受年輕人的能量，也可以看見年輕人正逐步接棒傳統技藝。」

系列演出共包含8齣戲碼，包括《八大錘》、《李逵探母》、《打金磚—太廟》、《八仙過海》、《游龍戲鳳》、《雙下山》、《長板坡》、《漢津口》，2月29日及3月1日，將在台北市政府親子劇場演出。

(中時 )