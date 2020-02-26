草草戲劇節每年廣招素人演員演出舞台劇，成特色之一，今年由青少年素人演員演出戲碼《天空》。(王寶兒攝)

草草戲劇節匯聚年輕能量，讓參與素人演員分享自身故事，藉此發想出帶有每人故事的劇本。(阮劇團提供)

自二十年前開始種樹計畫，在紀錄片《種樹的男人》擔任主角的藝術家盧銘世，多年懷著「將北回歸線種滿樹」的浪漫夢想，立志用綠意點綴台灣。近日他擔任嘉義草草戲劇節策展人之一，將自身堅持的環保理念融入市集。

盧銘世表示，一般人想到的環保，多半是垃圾減量或是回收分類，但能夠伴隨人類長大的環保方式，非屬種樹莫屬，「樹的生命甚至會多過我們的生命，如果今天阿公阿嬤或是爸爸媽媽，起心動念跟兒孫輩一起種棵樹，那在兒孫輩成家立業後，他可以藉由這棵樹，想起家族回憶，非常有意義。」

盧銘世表示，草草戲劇節除了推動無痕飲食，現場也將設置攤位，廣邀大家族、小家庭、夫妻或是同學們一起來種顆在未來會呼喚記憶的樹，讓樹伴隨自己長大、凝聚家族情感的同時，同步改善環境。

由阮劇團團長汪兆謙領軍創辦的草草戲劇節，今年邁入第12屆，由汪兆謙、盧銘世、越在嘉文化棧負責人阮金紅擔任策展人，以「天空」為主題，讓民眾遊走在天空下，享受沒有距離的藝術氛圍。盧銘世分享，藝術品在大眾眼中，總是存在於高高在上的殿堂，但透過不同領域藝術家的參與，也能讓藝術打破與大眾的藩籬。

盧銘世說，像是以大型竹編裝置藝術品聞名的藝術家王文志，此回也透過影像裝置參與草草戲劇節，「他的作品多為大型作品，但我們以影像的方式展出，配合嘉義特有的檜木窗，附上一段詩詞般的作品解說，讓大眾更能貼近藝術。」

因應新冠肺炎疫情升溫，汪兆謙表示，「今年春天的社會氛圍很緊張，我想文化在這時反而更能撫慰人心，這也是續辦的理由。但我們不是單純浪漫的樂觀，而是為防疫做好許多措施，希望大家一起到開闊的戶外來曬太陽、吹吹風，交換故事與價值。」

草草戲劇節將於3月的7日、8日、14日及15日，於嘉義縣表演藝術中心登場。

(中時 )