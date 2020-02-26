韓國新冠肺炎疫情持續升溫，韓國經濟陷入內外交迫的嚴峻考驗，市場分析師一面倒預估，韓國銀（央）行周四召開決策例會後將降息1碼，將基準利率壓低至1％的歷史新低，俾以化解疫情對經濟的衝擊。

韓國衛生部周三表示，截至當地時間下午4點為止，韓國新冠肺炎累計確診病例已上升至1,261人，一天內共新增284例，創下韓國單日新增病例最高紀錄。此外，新冠肺炎累計死亡人數已達12人。

韓銀周四將召開貨幣政策會議，路透最新訪調結果顯示，26名分析師中有16人預估韓銀將降息1碼，這將是此波寬鬆循環以來第3度降息，基準利率將下探至1％的歷史新低。

星展銀行預估，鑒於疫情已對韓國經濟造成「雙重打擊」，除了出口重創外，內需、觀光與生產都走弱，韓銀周四很可能會降息1碼。

1月份相同的訪調，當時市場分析師考量上次決策會議對經濟展望看法相對樂觀，因此不認為2月例會會降息，僅6名分析師預估韓銀本月例會會再寬鬆銀根。

本月稍早韓銀總裁李柱烈表示，由於還需要從經濟指標密切評估新冠肺炎的衝擊，央行對於進一步寬鬆必需謹慎。

然而，從2月開始隨著新冠肺炎爆發，整個情勢風雲變色，尤其最近韓國疫情又有加溫惡化的趨勢。

從韓國本月前20天的貿易出口數據顯示，中國大陸的需求呈現跳水，導致每個工作天的外銷數據都出現重挫。

韓亞金融投資公司李美善（音譯）指出，「2月份前20日的出口大跌9.3％，顯示疫情擴散對韓國出口的衝擊已開始顯現，過去一周確診病例又大幅飆升，使得整體經濟情勢陷入危急。」

此外，韓銀周三公布3月企業信心指數（BSI）滑落至66點，創2016年3月以來新低，較2月份的79點更暴跌13點之多，創近17年來單月最大跌點。

(工商 )