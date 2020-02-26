新冠肺炎疫情尚未獲得控制，加上相關假新聞漫天飛舞，市場避險情緒高漲，美債3個月和10年期公債殖利率再度倒掛；美股24日上演「黑色星期一」，道瓊指數狂瀉千點，吐光年初以來漲幅。中信投信表示，根據CME FedWatch 25日數據，市場對聯準會降息時點提前，預期上半年至少降息一碼。在此環境下，建議透過具高流動性、高信評的債券ETF進行避險與資產配置，避免投資必須「迫降」，忍痛出場。

近期發燒韓劇「愛的迫降」結局創下高收視率，然而，現實中迫降到真愛面前機率不高，反倒是投資必須忍痛殺出的情形不少。想要避免投資必須「迫降了結」的狀況，中信投信建議做好資產配置，將債券ETF納入投組，在市場動盪的現況下，穩健整體資產，同時獲得穩定息收。

中信投信固定收益投資科主管張勝原表示，新型冠狀病毒持續擴散，引發投資人對全球經濟成長的擔憂，避險情緒大幅提升。美國3個月和10年期公債殖利率再度陷入負斜率，30年期公債利率來到1.83％，持續創下歷史新低；10年期公債也來到1.37％，距離2016年歷史低點1.32％相距不遠。同時，CME FedWatch顯示，市場預期，今年上半年有可能至少降息一碼，機率已由一月份的25.1％上升到46.6％。

張勝原表示，基於疫情尚未獲得控制，加上目前多數機構對全球、中國今年的預期經濟成長率過於樂觀。IMF認為疫情將很快獲得控制，因此最新報告對今年全球經濟最新評估，僅下修0.1個百分點，對中國的評估也僅由6.0％下修至5.6％。他說明，一旦未來公布之經濟數據不如預期，金融市場大幅波動恐難以避免。

張勝原指出，儘管短線上殖利率下跌幅度大，然具有避險功能的債券ETF仍具投資價值。24日除息的中信美債20年期（00795B）與中信高評級市政債（00847B），因避險需求大增，債券價格彈升，在一日內便填息完成。加上債券ETF配息來源不來自於本金的特性，可達到風險分散、降低資產波動等效用，同時做好現金流的管理等功效。

(工商 )