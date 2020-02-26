孫儷主演陸劇《安家》（原：賣房子的人）開播好評不斷，首四日網路點擊破3.3億人次，尤其故事貼近現實人生引發共鳴，劇中她協助祖孫三代一家五口買房，博士級學歷又是醫生職業的女主人，被迫挺著大肚在狹小浴室間坐在馬桶上工作，為房奔波卻苦苦找不到理想中的房子，讓網友動容。此外，她劇中角色還符合職場人生，早餐囫圇吞棗的狂嗑兩個包子，晚上加班啃麵包，完全是職場OL血淋淋的寫照。

孫儷在《安家》霸氣全開，收服問題員工。（WeTV提供）

孫儷在《安家》飾演金牌房仲房似錦，被總部派去空降當店長，卻遇到羅晉這位佛系店長，孫儷質疑羅晉的管理方式，怎麼可以忍受到職兩年的員工，一棟房子都沒銷售出去，但卻被羅晉解釋成：「每個人都有存在的理由」，用以柔克剛的方式應付。而孫儷在面對老油條店員挑戰，給她一套難銷售的房子時，更是氣場全開，有如「麻辣教師GTO」遇到問題學生般一一收服，一個銳利的眼神，就讓人膽戰心驚。

孫儷霸氣的模樣不止這樣，她甚至不畏恐懼搬入一間民宅在7749天內死過人的凶宅居住，令人瞠目結舌的是，她居然在短時間內把凶宅銷售出去，自認：「沒有我賣不出的房子，每一個房子都有她命中註定的主人。」《安家》每日晚上十點騰訊視頻海外版WeTV 獨家播出。

(中時 )