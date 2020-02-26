國人漫畫再度成為戲劇題材！漫畫家韋宗成多次獲金漫獎肯定的《冥戰錄》，讓天上聖母媽祖變身美少女，被明華園總團改編成歌仔戲，日前劇照曝光時，當家小生孫翠鳳化身劇中正姊、黑日部隊隊長凌紫雲一角，身穿勁裝，又帥氣、又甜辣，引發漫迷、戲迷關注和討論。

這是韋宗成作品第二次被改編成舞台劇，上回他的《冥戰錄》被貪食德工作室改編，融合漫畫家Salah-D的《陰間條例》，編創成舞台劇《陰間條例X冥戰錄》，韋宗成表示，「這次是被改編成講台語的歌仔戲，感覺和上一次的國語舞台劇大不相同。」

導演許栢昂表示，把漫畫題材改編成歌仔戲，一是想吸引年輕觀眾，其次也是挑戰歌仔戲的可能性，「歌仔戲有很多身段、表現手法，可以讓這類神魔科幻題材，有更多發揮功能。」

《冥戰錄》的漫畫目前出到第11集，目前也還在連載中，故事描述在921大地震發生後，台灣各地靈異現象四起，道士與警方合力成立黑日專案，共同調查事件背後的起因。

歌仔戲版本由黃鼎云擔任編劇，改編內容為漫畫的第1集到第3集，故事描述天妃降生，造成西門町毀滅，眾人要想辦法恢復世界秩序。在拯救西門町的過程中，一名高中生道士陳柏戎拯救了一名和媽祖同名同姓的少女「林默娘」，兩人因此成為搭檔，開啟一連串冒險故事。

製作人陳昭賢也參與演出，飾演反派角色柳星羽，她表示，整齣戲充滿正、邪兩方力量拉扯，「這角色是法力高強的魔法師，他希望世界可以變更好，甚至還希望人可以變成神，於是他讓一個凡人國中生，變成媽祖林默娘，卻也因此讓國中生的內在靈魂消失。他做著自認的好事，但連帶地讓一個人消失。」

許栢昂表示，音樂設計為李哲藝，融合電音和搖滾，讓歌仔戲曲牌有全新的聆聽感受，「觀眾可以聽見傳統曲牌的元素，但又可以聽見電音搖滾的感覺，類似台語音樂劇，卻又是歌仔戲的風格，能保留傳統歌仔戲的美，老觀眾覺得似曾相似，年輕的觀眾，也會覺得很容易親近，很好聽。」

《冥戰錄》將於5月1日至3日，在台北台灣戲曲中心大表演廳登場。

(中時 )