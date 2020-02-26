明華園總團當家小生孫翠鳳，在《冥戰錄》裡飾演黑日女王凌紫雲，變身御姊，萌翻戲迷。（明華園總團提供）

明華園總團第三代成員陳昭賢，在《冥戰錄》裡飾演柳星羽一角，是法力高強的反派角色。（明華園總團提供）

上回才在舞台劇《陰間條例X冥戰錄》客串一角的韋宗成，這次又在《冥戰錄》飾演「七叔」，再度引起漫迷討論。最近還在趕這部漫畫續篇連載的韋宗成表示，這個角色的個性正直、沉穩，「我要很努力揣摩，才可以表現出角色的模樣。」

韋宗成1982年出生於新竹，自小喜愛看漫畫和畫畫，他曾以漫畫《八卦山》拿下國立編譯館優良漫畫獎第三名，也曾以《馬皇降臨》創下國人原創漫畫銷售冠軍。他表示，《冥戰錄》是他從2000年就開始醞釀的作品，他自小對媽祖信仰也非常尊敬。

舞台下是畫漫畫的漫畫家，舞台上的韋宗成，也少不了動筆，他表示，「在劇中的七叔，是個會拿筆消滅壞事情、壞人的角色，遇到不好的事，他就動動筆，讓不好的事情消失。」

許栢昂則表示，在舞台設計上，也保有漫畫感，「舞台設計會有漫畫的格子方框，讓舞台的變化更為豐富，到時會有五十名演員在舞台上飆戲，故事奇幻、場面也非常盛大。」

(中時 )