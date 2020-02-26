新冠肺炎持續延燒，貿協繼國際自行車展後，今再度把原定4月中舉辦的「台北國際汽車零配件展」三個展延後半年，於10月底辦理，這是該展在SARS停辦過一次外，首次延期。

貿協主辦的AMPA展涵蓋有「台北國際汽車零配件展」、「台北國際車用電子」、「台灣國際機車產業展」，該展邁入第36屆，三展每年吸引近1400家參展廠商、近4000個攤位，有逾140國7000名國際買主來台參觀採購，為全球第四大汽配展。

汽配展原定4月15日至18日在南港展覽2館舉行，貿協表示，在顧及廠商及買主健康下，決定延到10月21日至24日在同地辦理。這也是繼2003年SARS曾經停辦過一次外，首次因疫情延期。

台灣汽車零組件產業供應鏈完整，去年前11個月出口值就高達1960 億元台幣。今年汽配展除規劃原有的汽車零配件、車用電子、機車及零組件展區外，也因應汽車產業電動化、智慧化及無人駕駛趨勢浪潮，聚焦於智慧運輸系統及車聯網、電動車及充電樁、和環保照明科技等展示項目，提高買主一站式購足服務。

(中時 )