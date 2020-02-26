萬芳出道30年，將6月13日2度登上台北小巨蛋，預告5月發行新專輯，推出首波單曲〈時間梯〉，歌詞是萬芳5年前的創作，並由當年〈溫哥華悲傷一號〉的填詞人陳柔錚譜曲完成，但對於編曲方向琢磨許久，萬芳邀好友黃韻玲擔任製作人。

萬芳表示，聽到黃韻玲寄來的完成品，覺得非常感動，「每首歌都有她自己會形成的樣子，這首歌無論與過去自己的作品，甚至現在時下流行音樂的作品都長得很不一樣，不斷地研磨歌曲才達到如今的理想樣子。」黃韻玲提到在1994年和萬芳第一次合作〈飛〉，「那時的編曲也是陳柔錚，在各自追尋音樂旅程的26年後，我們又合而為一，一步步走著通往下一個階段的時間梯。」

萬芳日前拍攝MV，由導演黃中平執導，2人上次合作是2005年〈慢火車〉MV，相隔15年後再次攜手，萬芳在現場小秀舞技，展現即興的11秒隨著旋律舞動，不過她身旁的舞者追求完美呈現，好幾位都赤腳演出，當場磨破皮流血，導演也因近拍不小心和舞者碰撞額頭掛彩受傷，相當敬業。

她透露在小巨蛋演唱會舞蹈部分，也是該MV的編舞老師操刀，歌迷可以透過MV一窺演唱會不同以往的演出風貌。她目前正積極籌備新專輯、演唱會製作，而沒買到小巨蛋演唱會門票的粉絲，可鎖定ibon售票系統，陸續清票後會有零星票券釋出。

(中時 )