田應新冠肺炎疫情，政府禁止口罩出口，隨即徵用廠商產能；立委管碧玲今（26）日提出書面質詢，建請行政院研擬頒布勳章，以表彰「口罩生產國家隊」企業廠商對抗疫之貢獻。她說，口罩生產國家隊積極主動趕進度，輔助政府有效對抗疫病，也安撫民心功在民生，政府應予以獎勵。

管碧玲指出，行政院在新冠肺炎疫情初期即研判有升溫趨勢，在1月24宣布禁止口罩出口，1月31日起徵用全國口罩生產設備及原物料，相關業者配合政策，使醫療用口罩供應之日產能自約400萬片，將於3月中增加至1000萬片，除了抑制病毒擴散，也有效安定民心。

碧玲表示，相較近日各國疫情擴散、口罩價格飆漲、瘋狂搶購，業者能全力配合是關鍵因素，而總統府在2014年曾就抗SARS期間，對我國防疫貢獻的公衛專家頒發「紫色大綬景星勳章」；因此她建議，依《勳章條例》規定的「保衛地方，防禦災害，屢著功效，足資矜式者」、「經營企業，輔助政府，功在民生者」頒布勳章，以表彰相關參與之企業廠商或組織對國家、社會的貢獻。

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(中時電子報)