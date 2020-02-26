肆虐全球的新冠肺炎已造成2600多人死亡，回首2002年同為冠狀病毒的SARS，造成死亡的人數不到1000人，然而染病後治癒倖存的人們，有許多人過著生不如死的生活，其時都還在跟病魔對抗，根本沒有完全痊癒。

折騰他們的已不是冠狀病毒，而是SRAS的後遺症病魔，骨頭壞死。當年為了搶救生命和控制疫情，由鍾南山院士首先提出的激素療法被大量用於緊急治療。據《健康網》報導，激素治療是一把雙面刃，「命」和「壞死的骨頭」只能2選1，殺敵1千自損5百，剩下5百，哪怕是有後遺症，也是命。

據《聯合新聞網》報導，北京的方渤一家九口感染SARS，他的妻子和妻姐都因搶救無效而去世，此外有5人患上不同程度的後遺症，「你活多少年，你就要受多少年的痛苦，沒完沒了。」

股骨頭壞死被稱為「不死的癌症」，意味著患者要終身接受治療。方渤做了兩髖的股骨頭置換手術，但是雙肩和雙膝關節的骨頭仍在一點點地塌陷，讓他疼痛難忍。如今的他，身上儘是手術後的疤痕，全身的骨頭就跟石膏一樣脆弱，骨頭會不可逆轉地塌陷下去，直至癱瘓或死亡。

另一名患者吳如欣感染非典後，進行輸液治療，後來知道這是激素，激素會造成骨質疏鬆。後來她出現嚴重的非典後遺症狀，陸續被診斷出肺纖化、腦梗等症狀，她常常呼吸困難，睡著覺就被憋醒，甚至為了治療骨頭壞死，吳如欣省吃儉用，養了2隻狗，讓狗趴在膝蓋上進行熱敷，當作是「狗皮膏藥」。他們從感染SARS時的絕望，到死裡逃生後的慶幸，如今成了病魔後遺症伴隨終生的受害者。

2006年曾有一項對當年SARS的110名後遺症患者所做的問卷調查，資料顯示，超過70%的人因為股骨頭壞死而接受治療，超過60%的人因肺纖維化接受相關治療，因後遺症而喪失工作能力或生活自理能力的人超過3分之1。多數喪失勞動能力的人，還在遭受疾病的折磨和精神的自我歧視。

如今再度遇上冠狀病毒肆虐，儘管有愈來愈多被治癒成功的患者，但他們是否會如當年的SARS患者一樣出現後遺症也備受關注。

(中時電子報)