臉書帳號署名「林書豪」、「高兆」的民眾，在各大新聞粉絲團，留言：「台北幾個區早就大批社區感染……柯文哲早就知情……很多人死了……現在有200例新冠肺炎病例藏在榮總 醫院 5 樓……」，不實訊息造成民眾恐慌、質疑，對此北市刑大26日指出，相關訊息屬於惡意散播，明顯違反傳染病防制法，警方確定發訊IP為同一人，已鎖定特定對象追查中。

台北市警察局指出，防疫視同作戰，未經查證任意散播疫情謠言，足損害於公眾或他人者，依據2020年 2 月 25 日公布的「制定嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」 第 14 條規定，可處3年以下有期徒 刑、拘役或科或併科新臺幣300萬元以下罰金，為防止不實訊息造成 恐慌，警方定依法嚴查，民眾切勿以身試法。

警方表示榮總200例全屬虛構，民眾勿需擔心，網友惡意造謠已嚴重觸法，現已成立專案偵辦中。

(中時 )