236年頭一遭 南韓天主教會因疫情暫停所有彌撒 20:272020/02/26 中時 諶悠文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 南韓天主教會因疫情暫停所有彌撒。圖為首爾的一間天主堂在進行消毒工作。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於新型冠狀病毒疫情蔓延，南韓天主教會16個教區全部暫停彌撒。這是南韓天主教會236年史上頭一遭。 韓聯社報導，南韓天主教主教會議26日表示，截至前一天，全國16個教區中14個已停止彌散，當天濟州和原州教區也決定停止。 本月19日，南韓出現大批確診病例後，大邱大教區最先停止彌散，之後一周內所有教區都停止了彌撒。 (中時 ) #南韓 #教區 #天主教會 #彌撒 #停止 也許您會感興趣 推薦閱讀 趁疫脫鉤大不智 04:102020/02/24 論壇廣場 官兵全面停止休假？國防部澄清 13:202020/02/24 軍事 本田決定停止菲律賓零件廠生產 20:392020/02/24 財經 香港發紅色警示 除居民外禁止經由南韓入境 20:482020/02/24 兩岸 南韓集體感染 陸防疫情回流 04:092020/02/26 焦點新聞 韓增144病例 實施封鎖搶購口罩 04:092020/02/26 焦點新聞 市府揚言開罰 水神停止北市贈水 00:482020/02/26 生活新聞 南韓重災區 大邱慶北最大程度封鎖 00:482020/02/26 國際大事 新冠肺炎疫情延燒 侯友宜下令：新北短期內停止畢業旅行 14:442020/02/26 政治 防堵疫情 菲律賓對南韓發布旅行禁令 17:262020/02/26 國際 國際熱門新聞 來日再言謝！赴湖北WHO專家：世界欠武漢人民一次了 - 國際 病源曝光？韓新天地教會 去年12月曾於武漢聚會 - 國際 如臨大敵！疫情在美恐擴散 舊金山進入緊急狀態 - 國際 科學家發現不吸氧氣的動物 - 國際 新加坡男子違反居家隔離規定 落得如此下場 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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