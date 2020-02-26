由於新型冠狀病毒疫情蔓延，南韓天主教會16個教區全部暫停彌撒。這是南韓天主教會236年史上頭一遭。

韓聯社報導，南韓天主教主教會議26日表示，截至前一天，全國16個教區中14個已停止彌散，當天濟州和原州教區也決定停止。

本月19日，南韓出現大批確診病例後，大邱大教區最先停止彌散，之後一周內所有教區都停止了彌撒。

(中時 )