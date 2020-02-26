上周蘋果向投資者發出預警稱，因大陸生產基地的復工慢於預期。2020年第一季度可能無法達成營收目標，全球iPhone供應將受到限制。

大陸工廠復工的問題固然是一大問題，但另一個難以說出口的原因是，是「實地工程協作」的問題。據供應鏈專家向媒體表示，蘋果的工程師通常會飛到亞洲執行秋季新款iPhone生產優化工作，但今年卻碰上新冠狀肺炎疫情，造成往返大陸旅運限制。

兩名蘋果的前員工表示，大量製造的作業要到夏季才會展開，但年初的幾個月正是蘋果工程師與鴻海等代工業者敲定組裝流程的時候。

「他們可能會有一條試產的組裝線，」其中一位要求匿名的前員工在論及生產事宜時表示。

「蘋果的工程師和鴻海工程師是否已經面對面展開協作？如果是，他們可能已經有了進展。如果不是、如果他們得要隔離檢疫，那就可能不妙。」

供應鏈專家說，蘋果使用緯創等其他代工商生產某些iPhone，富士康則傾向於承擔新款產品的推出，因為它的產能是最先進的。

富士康是全球最大的電子產品代工製造商，在春節假期後延後了深圳和鄭州的主要iPhone工廠的復工，但希望到2月底能恢復一半的大陸生產業務。一位知情人士告訴媒體，自春節假期以來一直在台北遠程工作的富士康高層尚未大規模返回大陸。

美國聯合航空公司曾透露蘋果是該公司一大客戶。本月稍早，美國聯合航空表示取消所有飛大陸的航班，一直到4月底。同時，據稱蘋果在1月28日限制員工僅能在「對業務非常關鍵的情況下」才允許前往大陸。

據知情人士透露，1月底和2月初大陸春節假期結束時，蘋果新款iPhone從原型機進入組裝的過渡階段才真正開始。

在這個階段，蘋果已經測試了無數的樣機，處於所謂的工程驗證測試後期，這時富士康的工人先組裝少量手機，同時兩家公司的工程師則檢修問題。

如果目前這個階段出現延遲，將花掉蘋果最後確定晶片和其它零部件訂單所需的時間，而這些晶片和零部件幾乎全都是為iPhone特別定制的。

由於所需要的數量巨大，「他們迫不及待要去挑選零部件，」Supply ChainResources Group的創始人Ron Keith說。

每到3月和4月，蘋果工程師通常會與富士康工程師一起組建新的組裝線，並進行測試，之後會在4月和5月做出最後調整。目的是為了準備好生產線，在6月投產，這樣以來其它環節可以逐步加進來，以擴大產出。

「這個過程很複雜。環境中有如此多的變化因素，包括空氣污染等很小的因素，」一位熟悉這個流程的人士表示。

Anna-Katrina Shedletsky曾是蘋果的工程師，並在加州山景城創辦了一家工廠自動化初創公司Instrumental。她表示，實地工程協作對於新產品而言至關重要。她說：「你可以讓這些工程師到其他地方，但你得知道在那種環境下如何製造產品。並不是說學不會，而是說移動起來很困難。」

儘管供應鏈專家和業內人士表示，蘋果仍有時間繼續執行iPhone年度生產計劃，但旅行限制給蘋果帶來麻煩。

「面對面的工作無法開展，」一家為智慧手機公司供貨、與大陸團隊合作的半導體公司的高層在談到手機生產週期時說。他說:「我要說的是，這種情況可能再過一個月也不會改變。實際上講，會損失掉兩個月，這對消費電子產品週期而言真是太長了。」

(中時電子報)