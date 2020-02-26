涉嫌台南將軍區殺人案的嫌犯金文龍，26日經台南地方檢查署檢察官訊問後，認其涉犯殺人罪嫌重大，係法定本刑5年以上有期徒刑之重罪，且有逃亡、串證之虞，向法院聲請羈押。

金文龍21日犯下一死一傷槍擊案，逃匿多日後，25日晚在佳里區落網，警方逮人過程引起民眾圍觀，拍成影片上網流傳。死者姚華安親友得知後，25日晚間一群人齊聚學甲分局外，想要圍堵教訓金文龍，替姚華安打不平，但未見嫌犯出現，許久才散去。

(中時 )