將軍槍擊案凶手罪嫌重大 檢察官聲請羈押 20:272020/02/26 中時 劉秀芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 將軍槍擊案凶手金文龍罪嫌重大，檢察官聲請羈押。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 涉嫌台南將軍區殺人案的嫌犯金文龍，26日經台南地方檢查署檢察官訊問後，認其涉犯殺人罪嫌重大，係法定本刑5年以上有期徒刑之重罪，且有逃亡、串證之虞，向法院聲請羈押。 金文龍21日犯下一死一傷槍擊案，逃匿多日後，25日晚在佳里區落網，警方逮人過程引起民眾圍觀，拍成影片上網流傳。死者姚華安親友得知後，25日晚間一群人齊聚學甲分局外，想要圍堵教訓金文龍，替姚華安打不平，但未見嫌犯出現，許久才散去。 (中時 ) #金文 #羈押 #嫌犯 #槍擊案 #台南 也許您會感興趣 推薦閱讀 台南鳳梨特產 3月底網路上架 04:102020/02/22 地方新聞 竹縣消保官涉貪遭收押 04:102020/02/22 地方新聞 將軍槍擊案畫面曝光 凶嫌1分鐘開6槍殺死30年老友 17:532020/02/22 社會 疑停車糾紛 男怒殺30年老友 04:102020/02/23 地方新聞 花蓮美婦遭吹風機繞頸亡 前夫逃到北部遭羈押 15:022020/02/23 社會 酒空開槍示威 刑事局逮北市槍擊案逃犯 17:492020/02/23 社會 當街狙殺十五份幫大哥 槍手今遭起訴 14:502020/02/24 社會 不像公部門刊物 《美印臺南》走過10年美學再升級 10:342020/02/25 生活 加州西柯汶納市盼與府城締盟 黃偉哲：期待實質交流 22:442020/02/25 政治 投資糾紛埋殺機 將軍槍擊案凶手預謀犯案 18:362020/02/26 社會 社會熱門新聞 快樂開學日？北市12小時內2起國中生墜樓死亡 - 社會 「孩子沒事放心」 彰化媽遭夾亡2子平安 烏日消防淚送6字 - 社會 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 2線3航警遭陸女色誘 重判17年半 - 社會 保護我家人！北京台商寫信給蔡英文籲：暫關國門 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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