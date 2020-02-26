風機大廠三菱重工維特斯（MHI Vestas）26日宣布，與丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）正式簽署台灣彰芳暨西島離岸風場風機合約，總建置容量589MW，這是MHI Vestas第1筆融資到位的風電專案計畫，總計提供62座9.5MW風機，配合政府推動離岸風機本土化政策，預估可創造新台幣92億元產值及5,300個工作機會。

MHI Vestas銷售長簡森（Henrik Jensen）表示：「彰芳暨西島合約是MHI Vestas在亞太區第一筆確認的訂單，對我們的業務及在台灣的市場定位具有重大意義。我們非常榮幸能與CIP合作，也相當期待將我們值得信賴，且經國際電工委員會（IEC）認證Class T等級的風機V174-9.5 MW引進台灣，並為台灣帶來在地潔淨能源的工作機會。」

三菱重工維特斯指出，這項專案融資已於上週到位，未來將分成數階段進行，彰芳一期風場預計裝置10座風機，裝置容量共95MW，2022年完成安裝；彰芳二期風場47座風機，裝置容量共446.5MW；西島風場共5座風機，裝置容量為47.5MW，預計2023年完成安裝。

MHI Vestas指出，該公司在此之前與CIP已展開合作，持續推動地方供應鏈的全面升級，以符合我政府離岸風機的本土化要求。專案完成後，本土化整體範疇有望為台灣經濟創造新台幣92億（2.64億歐元）產值和5,300個工作，這些數據均未納入風機使用年限中的安裝與運維等項目。

(工商 )