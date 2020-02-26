以「77乳加」聞名的宏亞食品（1236）26日公告，2019年全年合併營收18.65億元，年減5.47％，但在營業費用、所得稅費用顯著下降，加上業外收益增加下，去年稅後淨利約1,578萬元，EPS 0.15元，高於2018年的0.12元，稅後淨利跟EPS均創下近三年新高。董事會並決議配發0.3元現金股利。

宏亞董事長張云綺日前在法說會上表示，該公司近年積極調整體質，導入多項智慧化管理系統，已有初步成效，樂觀預期2020年整體表現會比2019年更好，主要成長動能將來自外銷市場、網購通路、機能性新品三大項。

宏亞2019年前三季累計稅後淨損約3,200多萬，每股稅後虧0.3元，但相較2018年前三季稅後淨損約3,600多萬，每股稅後虧0.33元，虧損幅度已有縮小。以2019全年度虧轉盈來看，宏亞2019年第四季表現有明顯回溫。

宏亞26日股價小跌0.15元、以13元作收，跌幅1.14％。

(工商 )