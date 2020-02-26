馬來西亞創作歌手傅健穎出道12年，首度來台發行第3張創作專輯《一半太陽一半月亮》，26日舉辦記者會。近來新冠肺炎肆虐，她來台前採購了好幾盒口罩及酒精洗手液，除了自己在上通告使用，也分送給同事，昨也特別準備給到場的媒體，盼大家都健康平安。

她日前來台時，恰逢寒流，從30度的馬來西亞來到，當時只有8度的台北，直呼：「會瘋掉，台灣用冬天迎接我，心都涼掉了。」並立刻去購買毛衣等禦寒衣物，結果幾天後就回暖，讓她笑說：「受不了。」

而她的好友潘嘉麗日前突然宣佈婚訊，她透露當天與潘嘉麗夫妻一起吃飯時才被告知，並大讚潘嘉麗的老公，「姊妹的一定要讚。」 傅健穎則透露已單身約3年，憶起上段感情是在30歲時分手，無奈說：「很痛苦的，會覺得說30歲以後都嫁不出去，不過現在也過得很開心。」

此外，記者會上，她的好友孫盛希、林凡、賴銘偉等人，錄製VCR獻上祝福，她感動表示許多台灣藝人朋友，都是過去在大馬參加慈善義演所認識，十分感謝好友的力挺。

(中時 )