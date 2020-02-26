閻奕格將推出新EP《少了一件牛仔褲》，新歌〈愛上現在的我〉邀高爾宣合作。她在3月將滿30歲，昨大方宣告已脫單，男友是圈外人，她先前曾透露因騎腳踏車認識了不錯對象，據悉，2人從去年底開始交往。

她提到過去對於談戀愛堅持要有一套標準的SOP，必須先與對方認識、相處幾年後才會打開心房成為情侶關係，從未有過一見鍾情的經驗，直到遇見了現任男友，她開心跟粉絲說：「找到了一個『愛上現在的我』的對象！」

而她日前與高爾宣一起拍攝〈愛上現在的我〉MV，高爾宣在拍攝時，開百萬敞篷跑車載著閻奕格兜風，從傍晚拍到深夜，閻奕格說：「真的辛苦了，很謝謝他在百忙之中爽快地就答應一起拍攝MV。」

他們在現場互動自然，直率的高爾宣表示對閻奕格的印象是當年看《超級星光大道》閻奕格在總決賽上的「馬甲掉下來事件」，笑稱彷彿有4個胸部的畫面，印象深刻，閻奕格害羞回：「幹嘛提我的黑歷史，但我很感謝過去每個舞台上的經驗，讓我之後在舞台上更具有危機處理意識、也更自在享受演出。」

(中時 )