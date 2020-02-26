大陸新冠肺炎疫情影響到整體經濟，包括房產交易皆大幅降溫。據電商提供的資料顯示，目前中國有近60多個城市已暫停各房產接待中心的銷售活動，且有高達90%以上的房地產經紀公司尚未全面復工，並有72%房地產銷售人員選擇在家辦公，大陸整個房產市場在第一季度銷售額預計下降30%。

這些賞屋族不出門看房子，卻選擇VR線上看房，造就了「雲看房」商機。阿里拍賣和淘寶直播在近期聯合推出「雲賣房」服務，在原有VR技術看房的基礎上，為業者或房產仲介新增「影片直播」選項。從看房、諮詢再到交易，全程都能在家完成。

目前房產仲介機構入駐阿里拍賣「線上售樓處」有兩種方式，一是直接掛出房源銷售，二是扮演服務商角色，幫助個人賣家出售房源。現已有500個商品樓層及5,000名仲介報名加入「雲賣房」服務，覆蓋中國近100個城市。

除了直播之外，賞屋族也可透過3D瀏覽該棟物件。（圖／阿里巴巴提供）

在這些城市中，又以北京、江蘇及山東是「雲賣房」主播數量最多的中國省份。從2月11日到2月17日的6天時間，「雲賣房」已經累計吸引200萬人次瀏覽。截至目前為止，真正出手買入房子的人並不多，阿里拍賣工作人員張聰認為，這符合房子等大宗成交的消費規律，用戶還需要花更多時間去研究調查房子的情況。

這些仲介們一開始會先準備銷售單位的簡介文案，再以直立自拍桿固定手機，在鏡頭前推介精選樓盤，將自己的家居化為「線上售樓處」。不少直播間的主播會親身到銷售單位現場及周邊設施，分享第一手感受，彌補賞屋族無法親臨現場的缺憾。

廣西柳州彰泰城置業顧問唐林就選擇一邊在示範單位健身，一邊直播介紹樓盤，突出家居的偌大空間。唐林表示，有一次直播有將近6萬人次在線觀看，直播結束後也有近20人跟他聯絡，能爭取一定的曝光率。

阿里巴巴CCO經濟體客戶體驗總監夏鵬表示，不少消費者在雲看房後，會打電話向客服諮詢稅費、貸款、房產政策等相關問題。「這意味著涉及客服既要能主動幫助消費者訪查房源優缺點，也要有相應的房地產知識，才能回答消費者的各類諮詢。」

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(中時電子報)