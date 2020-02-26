哈利波特交響音樂會又回來了！這回專門指揮好萊塢電影配樂的頂尖指揮家約翰．畢爾，現已抵台，他溫馨提醒樂迷，記得配戴口罩聽音樂會，提早入場量測體溫，一起安心享受音樂中的神奇魔法。

這次約翰將和長榮交響樂團同台演奏，為觀眾呈現電影裡的音樂魔法世界，演出集數為第6集《哈利波特：混血王子的背叛》。

約翰表示，在現場聆聽電影交響音樂會，和平常戴耳機聽、進電影院聽，大不相同，「電影交響音樂會是一種更為真實的體驗，人們在現場聽到交響樂的聲音，就會意識到這並不僅僅是『看電影、聽音樂』，而是從音樂豐富的聲響中，重新體驗電影的內容。」

約翰現年72歲，他1970年擔任電視電影《搖擺吧！甜蜜的土地》的音樂總監，這部作品獲得艾美獎，連帶使他聲勢水漲船高，開始和迪士尼作曲家巴迪．貝克合作，為迪士尼樂園的景點與舞台劇打造音樂，後來也擔任電影《星際大戰》、《鐵達尼號》等原聲帶錄音的指揮。

《哈利波特：混血王子的背叛》電影交響音樂會，將在2月29日到3月1日，於台北國家音樂廳登場。

(中時 )