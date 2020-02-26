美國處理器巨頭英特爾（Intel）10奈米製程去年開始量產之後稍有紓解產能不足問題，然而，全球CPU供應短缺問題仍未獲得解決，這也讓英特爾依然以產能吃緊的14奈米製程作為主力銷售。然而，英特爾對於如今的製程命名不滿，認為這將誤導製程進展。

據《PCGamesN》報導，英特爾對於如今製程命名，如14奈米、10奈米等製程數字在好幾年前就頗有微詞。台積電全球行銷主管Godfrey Cheng日前參加AMD舉行的研討會時，就被問及7奈米製程與電晶體密度 (Transistor Density)之間的關係，Godfrey Cheng回應，從350奈米製程以來，製程數字已經不能代表真正代表物理尺度，7奈米也是業界對於此節點的標準術語。

Godfrey Cheng也提到，如今業界需要替這些新節點提供另外一種不同於現況的語言來描述。

英特爾曾在2017年就發表過，業界需要一個標準化的電晶體密數敘述，來顯示製程工藝相對於摩爾定律曲線的位置。英特爾資深院士Mark Bohr曾發表過的文章指出，客戶應該要能輕鬆比較不同的晶片製造商所提供製程產品，由於半導體製程工藝門檻越來越高，英特爾當時就宣稱要以「每平方毫米含多少電晶體」來命名，至今卻無人響應。

英特爾在2017年的技術及製造大會提到，該公司10奈米Cannon Lake處理器將在當年度下半年量產，並重申該公司的10奈米晶片集積度（density）為同業2倍，還說台積電、三星與其技術差距3年時間。不過，英特爾直至2019年下半年才推出另一款10 奈米Ice Lake 處理器，基於 Cannon Lake 處理器的最後一批NUC，將在本月底前交付，也顯示英特爾10奈米這些年來發展困境。

目前來看，全球晶圓代工龍頭台積電去年已經在7奈米製程在市場上取得重大勝利，AMD交付台積電7奈米製程的Ryzen 3000 處理器，受到市場熱烈迴響，甚至挑戰英特爾在CPU市場的市占率。

若台積電時程沒有改變，預計在今年上半年推出5奈米製程產品，競爭對手三星也急起直追，據傳高通的5G數據機晶片將由台積電、三星5奈米製程生產。

(中時電子報)