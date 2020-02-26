伊朗新冠肺炎的病例持續增加，官方已確認139起病例，其中19人不治，是大陸以外，死亡人數最高的國家。儘管如此，伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）說，沒有立即隔離城市的計畫。

美聯社報導，中東國家的新冠肺炎達到210多例，大多數都與伊朗有關，關魯哈尼總統承認，伊朗控制該病毒可能需要「一至兩周，甚至三週」。伊朗衛生部副部長哈利奇（Iraj Harirchi）也確診感染，目前正在隔離治療。

儘管如此，魯哈尼仍試圖以伊朗與美國的緊張關係，來淡化病毒危機，他說：「絕不能使新冠狀病毒，變成我們停止工作和生產武器的障礙。」

伊朗國家電視台週三報導說，迄今為止，該國已有139例確診病例，其中有19名患者死亡。

衛生部發言人賈漢普（Kianoush Jahanpour）呼籲伊朗人「減少不必要的旅行」，尤其是病例多的吉蘭省(Gilan)和庫姆省(Qom)。

專家們擔心，鑑於伊朗的消息不公開，可能有更多的病例和死亡人數。伊朗議員法拉哈尼（Ahmad Amirabadi Farahani）週一稱，伊朗官方的消息不準，僅在庫姆，早就有50起死亡病例，當局否認了這一消息。目前多數的報導仍以官方為準。

同時，直至周三，伊朗仍未說明伊朗城市馬什哈德（Mashhad）的確診病例，然而科威特的病例報告，很可能感染地點是馬什哈德有關。

即使總統魯哈尼樂觀的認為，肺炎在1~3周內就可扼止，但是伊朗事務分析師賈漢普爾（Jahanpour）則認為，可能直到長達四月下旬，都不見得能控制該病毒。尤其是隨著3月20日波斯新年（Nowruz）的到來，有可能使肺炎在伊朗全國範圍內進一步傳播。

其他分析人士寫道：「伊朗的肺炎擴散責任，仍然是政府要負主要責任，儘管長期受到美國制裁，但是伊朗擁有相對健全的公共衛生體系。只是魯哈尼太過低估了冠狀病毒，造成的公民健隶、經濟和鄰國帶來的風險。」

(中時電子報)