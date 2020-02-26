COVID-19（簡稱新冠肺炎）在周末期間疫情突然蔓延到伊朗、義大利，尤其義大利已成為亞洲以外確診病例最多的國家。台大公衛學院副院長陳秀熙警告，疫情發展迅速，如果各國沒有很好的防堵政策，「全世界的大流行，是不可避免的」。只不過目前各國機場防疫的第一線大多是體溫篩檢站，美國卻有專家質疑，體溫篩檢根本是做白工。

短短一個周末，南韓、義大利、伊朗病例快速增加，陳秀熙表示除了因為這次病毒傳播的「移動速度很快」，現在全球旅客量更較SARS當時成長了2～3倍，增加疫情在全球蔓延的風險。

各國除了隔離檢疫速度要快，第一線的防堵也得做確實，各國機場仍依賴體溫篩檢，但美國媒體CNN報導，美國疾病管制局（CDC）1月共篩檢超過3萬名旅客，但美國至今沒有任何一起新冠肺炎確診病例，是透過機場體溫篩檢揪出。

機場體溫篩檢從2003年SARS爆發期間開始廣泛運用，之後每次一有大規模疫情發生，幾乎都是各國出入境的必備關卡。不過根據CNN報導，已經有國家要放棄體溫篩檢，像是以色列。

「不僅沒有效，也沒有效率，」以色列衛生部助理總司長葛羅托（Dr. Itamar Grotto）表示。以色列過去在SARS、伊波拉，以及H1N1疫情蔓延期間都實施了機場體溫篩檢，卻發現效益不大，因此決定這次不再照做。

由於新冠肺炎患者不見得有發燒症狀，光靠體溫無法有效識別入境旅客是否染病，反而徒增通關時間與人力成本。

「我不認為機場體溫篩檢對於阻擋或是減緩病毒傳播，有任何確實的功效，」流行病學家、美國明尼蘇達大學公衛學院教授厄斯特荷姆（Michael Osterholm）表示，「我們根本沒有任何明確數據來支持它有效。」

額溫槍最好由專業醫療人士使用，準確性較高。（圖片來源：pixabay）

《紐約時報》則質疑紅外線額溫槍的效力。目前在防疫現場常見的紅外線額溫槍，可在不接觸皮膚下快速測量體溫。

「這些設備出了名地不準確、不可靠，」內布拉斯加大學全球健康安全中心醫學專家勞勒（Dr. James Lawler）警告，「坦白說，有些只是為了做做樣子。」

紅外線額溫槍如果由專業醫療人員使用，確實能有較可靠的準確性，但目前在商場、飯店、火車站、大型住宅前使用額溫槍的人，大多不是專業人士。《紐約時報》指出，最常見的情況是額溫槍根本不夠靠近人體，導致測出來溫度數值過低（太近也會導致溫度過高）。

另外像是塵土飛揚的馬路等環境因素都會影響準確度，如果有人吃了退燒藥再受測，額溫槍自然也揪不出來，恐怕像機場體溫篩站一樣，淪為無效的防禦機制。

如果這些設備都沒用，代表防疫第一線要崩潰了嗎？倒也不盡然，例如美國就嘗試以其他措施補強。

美國的做法是，發給入境者一張旅遊健康警示通知（Travel Health Alert Notice）。在這張小卡上，除了簡單敘述新冠肺炎的可能症狀，更要求從大陸返美後的14天內，必須自行在家隔離，並且「每天用體溫計測量體溫2次」。

加州聖貝尼多郡（San Benito County）衛生官芬斯德謝（Marty Fenstersheib）表示，舊金山一名男子就是透過自行測量體溫發現出現症狀，並及時通知當地衛生部門。

儘管有零星個案透過這一套「補漏網」方式找出，但畢竟自行測量體溫沒有強制性，面對染病者不見得會發燒的棘手狀況，各國要確實防堵疫情，恐怕還得做得更多。

(中時電子報)