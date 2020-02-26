日前在泰國發生一起離奇事件，有民眾發現有一名年輕女子在河中載浮載沉，且不斷大聲哭喊，看起來非常傷心的樣子，擔心會有危險發生之下，便馬上打電話報警，警方前往現場將女子救上岸後才得知，她因為心情不好打算跳河輕生，結果因為自己「太會游泳」，才不斷浮在水面，始終無法順利求死。

根據《泰國日報》報導，事發於當地時間21日，清邁古城區（Chang Phuak）警方在中午12時30分接獲民眾報案指出，有一名大概20到25歲的年輕女子跳河，以仰漂姿勢邊哭邊游，警方擔心可能是墜河意外，因此立刻派遣船隻及人力前往救援。

年輕女子獲救上岸後，情緒顯得十分激動，救難人員第一時間無法得知其動機及身份，待女子坐在岸邊冷靜一段時間後，她才坦承，自己是當地住戶，因為心情不好才想要跳河輕生，不過跳河後又因為太會游泳，便一直浮在水面上，之後已被家人帶回。

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(中時電子報)