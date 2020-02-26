繼西藏、青海之後，甘肅也發布藏藥防治方案助力一線抗疫。《關於在全省推廣使用新冠肺炎防治中醫藥系列方的通知》說明「甘肅方劑」主要分為預防方、治療方、康復方、藏藥方等四類，可分別針對普通人群、密切接觸者、輕症型患者、重症型患者等實施不同藥物。

該省衛健委表示，藏藥方中的催湯顆粒「赤湯」、流感丸（羅君瑪）、仁青芒覺（珍寶多味丸）等。其中，都具有清熱解表，止咳止痛的功效，常用於流行性感冒、頭痛咳嗽、周身酸痛、炎症發燒等症狀，正符合這次新冠肺炎患者症狀使用；「甘肅方劑」已透過空運運往武漢，其中即有藏藥顆粒劑藏藥顆粒劑2.9萬袋、藏藥成藥1280盒。

中新網引述甘肅省夏河縣藏醫醫院院長、藏醫主任醫師桑老的說法，表示藏藥防治疫病的用藥原則與其它藏藥一樣，臨床應用必須在藏醫藥基礎理論指導下，結合患者性格、年齡、域境、體質、個人習慣以及疾病的性質、部位、輕重緩急等個體差異進行辨證施治，而且根據病程變化，隨時加減或改變用藥，同時選擇相應的劑型也非常關鍵。

(旺報 )