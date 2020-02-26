新冠肺炎持續延燒，口罩更是1片難求，但在ptt爆掛版傳出台北市八德路上的某小兒科診所疑似私賣口罩，且每片以10元價格販售，引發網友討論，北市衛生局食品藥物管理科長陳怡婷指出，衛生局將會派人員前往了解，會評估販賣的口罩來源，如為一般醫療級口罩，就會以市場機制為標準，但如為進口貨其他來源口罩，則未強制規定販售價格。

Ptt網友Campbell天堂與地獄的分界，今天下午在八掛版提到，某小兒科診所買的到口罩，但卻以合法掩護非法，診所樓上就是藥局，大門也貼著「要買口罩請上樓」，一片口罩販售10元，且不限購買次數，並指出「當我們守法排隊買口罩的人都是時間太多的白癡嗎？」，引發不少網友熱議，不過也有不少民眾認為，診所藥局販賣口罩沒有不對，因規定進入診所一定要戴口罩。

陳怡婷指出，近日衛生局會派人員到現場了解狀況，會先了解口罩來源，目前雖然沒有硬性規定口罩要賣多少錢，但哄抬價格可能違反公平交易法，如為一般醫療級口罩，就會以市場機制價格為標準。

(中時 )