新冠肺炎在雙北確診病例攀升至全台最高，監委高鳳仙、趙永清昨天特地前往台北市政府瞭解防疫應變狀況，監委關切口罩產能否因應中小學開學後學生使用，並提醒須注意酒精、藥品等防疫物資的管控，衛福部主秘鄭舜平表示，目前口罩日產量約640萬片，預定於2020年3月可達1150萬片。

監委高鳳仙、趙永清昨到台北市田徑場，聽取台北市副市長黃珊珊簡報，市府開學日前已向所屬學校發送口罩與防疫物資、整備所屬醫院負壓隔離病床與隔離病房、觀光景點消毒作業、居家檢疫者或居家隔離者失聯後處理機制等。

監委趙永清則關注居家檢疫或隔離者的追蹤機制，及負壓隔離病房備援情形。台北市政府衛生局長黃世傑、台北市聯合醫院副總院長璩大成說，北市目前負壓隔離病房約193床、一般隔離病房約197床，將隨時掌控疫情，必要時啟動備援機制。

衛福部表示，全國負壓隔離病房約1000床，如因疫情需要，一般隔離備援病床可達1萬床以上，另為利防疫人員追蹤居家檢疫者或居家隔離者入境後狀況，已建立相關資訊智慧聯繫系統。交通部說將持續配合相關入出境防疫機制。

此外，兩位監委也關切幼兒園防疫措施、污水下水道消毒、室內外大型活動停辦標準、防疫預算、裁罰的宣導等議題，黄珊珊回應，市府於2月26日起推動防疫計程車隊等應變措施，然而事後仍需中央支援防疫物資，並就機關緊急採購防疫物資程序，建請中央釋疑。經過本次會議，市府、衛生福利部、交通部表示，將持續溝通協調。

(中時 )