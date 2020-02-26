律師謝震武所主持的節目《震震有詞》日前因董至成離婚新聞，而邀請來賓到節目上，延伸探討各種奇異的離婚理由，許多離婚的原因讓人聽了嘖嘖稱奇，前所未聞！

退休高階警官高仁和舊分享一個案例，他負責的轄區內有一名男教授，他的妻子在某天半夜突然在睡夢中比出蓮花指，嘴裡還念念有詞，甚至還自稱是「九天玄女下凡」，嚇壞男教授。之後妻子竟從其他廟宇請回神明在家中開壇，民眾上門求神解惑，還會捐款5萬、10萬不等，有時還會被拿藤條打小腿。不過有民眾吃了這位太太給的香灰和符水，卻沒有任何療效，認為被神棍欺騙，因此報警處理。

警方獲報後前往調查，男教授向警方透露，太太經常在半夜起乩，還在家中設神壇，嚴重打擾到他的作息與日常生活，最後只能訴請離婚，也經法官判准。

對此，兩性專家李昂表示，「夫妻在信仰上的分歧，比起小三小王的出現更難維持婚姻。」蔡政峯律師也補充說明，「夫妻間存在重大歧異，導致無法維持生活便可離婚，若遭受另一半精神上的虐待，也可向法院訴請離婚。」

(中時電子報)