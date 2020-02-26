「館長」陳之漢日前在直播中自爆遭吳宗憲提告，一時間火氣全上來，脫口說出與演藝圈大哥大余天私下對話內容，爆料余天跟他說吳宗憲在外頭四處欠債。對此吳宗憲駁斥是子虛烏有，不過部分網友直言：「館長的大嘴巴，最尷尬的是余祥銓吧！」

余天之子余祥銓頂著星二代光環出道，多年來始終擺脫不了「靠爸」標籤，直到在吳宗憲主持《綜藝大熱門》表演「魚翔拳」爆紅，歌詞自嘲過去黑歷史，令網友對他徹底改觀，大讚他走出自己的路，令人刮目相看。

有回余祥銓為了節目整老爸，事後余天知道是吳宗憲主持節目，還佯裝生氣地向鏡頭喊話：「叫我兒子來嚇我啊！到我家裡來，我來嚇你一下！」接著又笑說不是啦，是要吳宗憲陪他打牌，足見兩人交情。

雖然館長事後要媒體不要一直扯余天爆料，稱吳宗憲欠債2011年全天下就知道，只是人人心中自有一把尺，PTT部分網友就留言表示：「館長就消費高手啊 什麼都能消費，吳對余祥銓很好，記得魚翔拳也是在吳的節目裡翻紅的」、「同輩份講講可以，你館長跟余天同輩份？」、「說的沒有錯，館長這次亂把余天扯進來，太不厚道了」。

(中時電子報)