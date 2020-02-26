108學年UBA大專籃球聯賽公開男一級8強複賽競爭激烈，今天賽前3連敗的國立體育大學，80比74擊敗台灣師範大學，不但奪下複賽首勝，也讓台師大吞下複賽首敗、中斷3連勝；中州科技大學則是74以67力克本季狀況不錯的輔仁大學，賽後教頭許智超都坦言想不到。

許智超指出，球隊帶著17分領先進入下半場，但第3節得分比對手少了8分還是不夠好，2勝雖然是好消息，也或許可以幫助球員打出一股氣勢，但明天對手國體今天也擊敗台師大，相信也跟中州一樣心情亢奮。

中州塞內加爾籍中鋒斑霸裡外兼具，三分球7投4中攻下全隊最高24分，並抓下16記籃板，技壓輔大長人曾祥鈞的14分、14籃板，且球隊獲勝，堪稱面子、裡子雙贏，賽後他表示，倒不會特別想去證明誰是UBA第一中鋒，「球場上不去分誰最好最差，我只想做好該做的工作、幫助球隊。」隨後他更自信說：「反正大家知道我的優點了，我毋須證明什麼。」

被問到三分球，斑霸解釋自己以前打過小前鋒位置，外線當然有練過，來到台灣結束練球行程後，也會拉著人加練投籃，談到目標他霸氣說：「當然想要前進決賽、爭取冠軍，我大老遠從非洲來就是要贏球！真的很謝謝許智超教練給我機會。」

斑霸今天也展現灌籃美技，還擺出慶祝姿勢，賽後許智超虧他不懂轉播運鏡，鏡頭根本拍不了多久，他卻擺了好久才放下，斑霸則說，自己灌籃當下情緒正high，腦袋忽然衝出擺姿勢的念頭。

許智超坦言沒想到中州可以扳倒輔大，認為接下來對義守大學是關鍵戰役，而輔大教頭楊哲宜認為並不意外，他補充：「8強球隊沒有一隊是弱者，球是圓的、打了再說，只能說輔大球員好像習慣8強賽要到關門戰決定是否晉級4強。」

國體林正幫助球隊擊敗台師大，拿到8強複賽首勝。（大專體總提供/陳筱琳台北傳真）

國體今天成為8強複賽第一支取勝台師大的隊伍，主帥桑茂森坦言球隊本季傷兵多，上一場外線夠準仍輸球也讓全隊心情不佳，今天能拿91真的很意外，他更笑說：「都已經找好球季結束後的全隊出遊地點，就是去東部走走，8強本來目標就是希望勝場能開胡，沒想到這麼快。」

國體林正攻下17分、7籃板，隊友陳俊男挹注16分，主打禁區的林正第4節還飆進三分球，他回應：「從高中就有練過三分球，反正球隊3連敗沒壓力，球來了我就投反而還進了。」

(中時 )