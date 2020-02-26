新冠肺炎疫情持續，國立故宮博物院表示，已一次彙整院內線上資源，開放讓國人在家一次享受六大故宮看點，包含「720。VR走進故宮」等，教學資源同步上線，還提供8萬張古文物照片下載，無需申請、不限用途、不用付費！

故宮指出，已推動「無牆博物館」逾十年，積極與國內外教育單位合作，開放文物圖像素材，並將典藏資料和教育系統進行API鏈結，打造博物館與各式教學體系之間的數位學習生態圈。

故宮表示，現有館校鏈結STEAM教案、館校合作電子書、雲端藝術影音平台等線上學習資源，整合放置於「故宮教育頻道」，讓全國師生線上備課及在家學習，使學習不中斷。

另外，故宮指出，近期特展「國寶聚焦」與「四方來朝—職貢圖特展」也推出線上展覽，由「國寶聚焦」認識美術史中聲名赫赫的一時之選；也可透過職貢圖特展專屬網站，一窺描繪邦交國、藩屬國與邊地部族的圖像。

此外，為提供民眾在家一手掌握古文物，故宮還一口氣在Open Data專區提供超過「7萬張」中低解析度、「1萬張」以上高解析度的圖像資料供民眾免費下載使用，無需申請、不限用途、不用付費。故宮近期也在Google Arts and Culture平台上擴充兩百餘件典藏精選文物之高解析影像，新增四款Google線上展覽，展示〈龍藏經〉、〈犧尊〉、〈漢宮春曉〉等經典文物，與全球觀眾一起賞析經典文物。

(工商 )