由金鐘導演許肇任擔任總導演，李易峰、江疏影、胡宇威、蔣夢婕領銜主演的《我在北京等你》23日在愛奇藝台灣站獨家首播。李易峰時隔四年回歸小螢幕，首次和江疏影合作就被期待是兩人吻戲最多的作品，情侶感爆棚！光前三集就上演「氧氣罩吻」、「車窗強吻」等高甜戲碼狂撩觀眾，讓這對高顏值組合的粉絲們紛紛留言：「滿足了少女心」、「這進度我可以」等引起話題，成功登上微博熱搜。主題曲〈蜂鳥〉更是由歌手青峰為本劇量身打造，鼓勵大家勇敢追夢、激勵人心的歌詞與本劇中心思想實為絕配。

《我在北京等你》李易峰強吻江疏影。（愛奇藝台灣站提供）

李易峰飾演《我在北京等你》男主角徐天，是住在紐約貧民區、連出庭西裝都要用借的無名律師，看似玩世不恭、實則滿腔理想的他常為底層發聲、伸張正義，某晚意外遇見留美逐夢的服裝設計師盛夏(江疏影飾演)。盛夏卻將徐天誤認為殺人犯而誤砸傷他，徐天昏迷送醫後醒來對盛夏一見鍾情，居然假裝失憶對女主角展開無理蠻纏的猛烈追求，直接上演「氧氣罩吻」、「車窗吻」等撩妹招數，讓觀眾對這糾纏式「追妻」的男主角設定充滿新鮮感，大讚人設成功、劇情有趣！

《我在北京等你》另一亮點更是時隔兩年回歸小螢幕的胡宇威，在劇中即將從紳士溫柔的高富帥男友「黑化」成不擇手段的心機男。女主角盛夏(江疏影飾演)遠赴紐約逐夢，雖和高富帥男友申凱（胡宇威飾演）穩定交往三年，因尚未達成夢想而不想早早步入婚姻的她異想天開，在男友準備浪漫求婚時偷藏戒指「逃婚」，此時更遇見對她一見鍾情的律師徐天(李易峰飾演）對她展開猛烈攻勢，男友申凱知情後更是妒火中燒並私下暗謀反擊計畫，三人一開播便面臨難解的感情糾葛，而男、女主角的高速發展更是引起網友的熱烈討論！

(中時 )