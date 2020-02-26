比利時鋼琴大師尚‧馬龍創作抗疫公益曲《黎明的編鐘聲》 21:052020/02/26 旺報 廖慧娟 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 比利時新世紀鋼琴大師尚‧馬龍為武漢創作抗疫公益曲《黎明的編鐘聲》。（取自新浪微博＠環球雜誌） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 比利時新世紀鋼琴大師尚‧馬龍Jean-Francois Maljean與大陸武漢音樂製作人何瀏為武漢創作了一首的抗疫公益歌曲《黎明的編鐘聲CHIME OF THE DAWN BELLS》，希望用音樂傳達對大陸民眾對抗新型冠狀病毒肆虐的支援，借音樂的力量激勵人們勇敢前行。 這首歌在鋼琴演奏加入湖北編鐘的元素，尚‧馬龍還加入自己的獨白，鼓舞武漢民眾：「夜走了，天亮了，天空和鐘聲一同醒來了，櫻花在溫暖的春風中飛揚，武漢，我們在等你。」 (旺報 ) #尚馬龍 #湖北 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新冠狀病毒 #新冠肺炎疫情 # COVID-19 也許您會感興趣 推薦閱讀 魯浙鄂監獄群聚感染 9官員下台 04:092020/02/22 焦點新聞 澎湖縣全縣學校防疫總體檢 補助400人以上學校購置紅外線體溫儀 17:422020/02/24 生活 人在牢籠心繫疫情？連千毅竟託律師送千瓶防護液 19:122020/02/24 生活 新冠肺炎疫情擴大 金價狂飆、油價重摔 23:142020/02/24 財經 世衛：陸有效控制疫情 新冠非全球性流行病 08:312020/02/25 兩岸 防疫！澎縣禁活魚運搬船從中港澳入境 16:042020/02/25 社會 北京湖北除外 陸分區分級復工 04:092020/02/26 焦點新聞 口罩戴錯仍被讚爆 正妹身分遭起底是「棒球界雅典娜」 10:002020/02/26 娛樂 用酒精防疫也要防火 陽光基金會提3不原則 11:462020/02/26 生活 因應228連假人潮 台東縣消防局辦理防疫演練 12:142020/02/26 生活 娛樂熱門新聞 前妻照顧不離棄 60歲罹癌男星宣布出櫃 - 娛樂 傻眼！名嘴爆陳時中原本下場是這樣 - 娛樂 24歲哈妮克孜搭上黃曉明？Angelababy早就發聲了 - 娛樂 娛樂八點半》最美趙敏息影當牧師娘 晚年孤死3天才被發現 - 新聞 劉真昔認「溫柔只給外人」 怒吼母耳朵長繭下秒後悔 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。