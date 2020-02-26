比利時新世紀鋼琴大師尚‧馬龍Jean-Francois Maljean與大陸武漢音樂製作人何瀏為武漢創作了一首的抗疫公益歌曲《黎明的編鐘聲CHIME OF THE DAWN BELLS》，希望用音樂傳達對大陸民眾對抗新型冠狀病毒肆虐的支援，借音樂的力量激勵人們勇敢前行。

這首歌在鋼琴演奏加入湖北編鐘的元素，尚‧馬龍還加入自己的獨白，鼓舞武漢民眾：「夜走了，天亮了，天空和鐘聲一同醒來了，櫻花在溫暖的春風中飛揚，武漢，我們在等你。」

(旺報 )