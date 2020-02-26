曾發起「福連國小潛水畢典」、「建安國小螢火蟲復育」的陳木城校長（無敵校長），自2006年退休後，就找了相識40年的師專好友、宜蘭森林小學創辦人的陳清枝校長（阿枝校長），共同籌備一所能夠充分結合大自然，沒有課本和圍牆的「野菜學校」。

地瓜葉、川七、龍葵、過貓……等都是餐桌上常見的菜餚，然而這些看似平常的野菜種類，實際上卻是在台灣這片土地屹立數千年、沒有經過人為培育或改良的作物。

除了富含營養價值，「野菜」也乘載著來自閩南、客家、原住民等多族群過往共同的記憶。但隨著工業化、都市化演進，外來種改良的青菜增多，而原本隨處可見、平易近人的野菜，也逐漸成為被大眾忽視的雜草。

從農田到餐桌，「野菜學校」鼓勵孩子在荒野中「動手做」。「野菜學校」預定地位於宜蘭三星鄉，園區初步規劃為四葉水田、原民野菜、葉脈野菜、瓜棚教室等區塊，包括育苗、翻土、種植全程採生物動力農法，也會設立生態廁所和堆肥區，整個校地都會落實生態循環，不噴灑肥料和農藥。

然而，要創建一所體制外的學習機構並非易事，身為策畫人的無敵校長至今已借貸近百萬，但硬體設備、講師培育及契作維護方面都需要經費，距離370萬的建校目標還有一段距離。

因此，他們想要以群眾集資的方式，邀請4000 位參與者贊助者，集結這片土地的力量，除了讓人們重新建立起與大自然的連結，也希望贊助者可以與校長們共同創造一所沒有圍牆、以大自然、荒野為主軸的「野菜學校」。群眾集資連結：https：／／backme.tw／ref／sxAc4／。

(中時 )