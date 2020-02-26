新冠肺炎疫情延燒，連遠洋漁業也受波及，漁民苦嘆國際消費市場因疫情停滯，漁獲嚴重滯銷，盼政府能將遠洋漁業納入延期還款方案，而經立委蘇震清協商後，漁業署承諾將向行政院提報防疫紓困計畫。圖為東港漁港。（謝佳潾攝）

新冠肺炎疫情延燒，連遠洋漁業也受波及，漁民苦嘆國際消費市場因疫情停滯，漁獲嚴重滯銷、市場價格崩盤，漁船營收根本無法彌補經營成本，盼政府能將遠洋漁業納入延期還款方案，而經立委蘇震清協商後，漁業署承諾將向行政院提報防疫紓困計畫。

蘇震清指出，他接到許多漁民向他陳情，直喊「日子都快過不下去了」，因為肺炎疫情影響，漁獲根本賣不出去，也造成後續的資金借貸還款問題，已有人出現無法周轉的問題，他與台灣鮪延繩釣協會討論後，決定向漁業署商討解決方案，幸漁業署長張致盛給出討海人想要的答案。

蘇震清說，經爭取後，初步訂出的紓困計畫為，未來每艘船除了原本的3500萬額度外，另外再增加500萬特別額度，而該500萬額度第1年免還本金與利息；至於原本的3500萬額度，可以再向行庫申請展延1年，只還利息不還本金。

「共體時艱吧！」他說，希望遠洋漁業納入延期還款方案後，能協助漁民朋友撐過疫情造成的困境，並促使產業漸序回復經營軌道，遠洋漁業是台灣主要經濟來源之一，一定要撐過此非常時期。

(中時 )