新加坡一名45歲男子近日因違反居家隔離規定，被新加坡移民與關卡局（ICA）拒絕再次入境，並喪失永久居民資格。

《聯合早報》今天報導，新加坡移民與關卡局發表的文件資料顯示，這名男子因近期去過中國大陸，他在2月20日收到居家隔離通知。儘管已被告知相關規定，但該男子隨即不接電話，且執法人員實行檢查發現他不在所申報的住址。

文件指出，政府人員2月23日在新加坡樟宜機場發現該男子蹤影，當時他正嘗試離開新加坡。在被告知其行為已違反居家隔離規定，可能受到處罰的情況下，該男子仍堅持要離開。

新加坡政府於是決定拒絕更新這名男子的再入境許可證（REP），如此一來他將喪失永久居民身份以及再次入境新加坡的資格。

2月17日，新加坡衛生部發布「居家隔離公告」。公告規定，自2月18日23點59分起，過去14天內曾到訪大陸（不含湖北省，到訪湖北省人員需接受政府強制隔離）的新加坡公民、永久居民、長期准證持有者返回新加坡後，須在住所自行隔離14天，期間不允許外出，違反規定將承擔法律責任。

(中時 )