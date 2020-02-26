臺北市政府警察局今(26)日接獲檢舉，有網友未經查證逕自於「FACEBOOK」 散播「台北幾個區早就大批社區感染...200例...病例藏在榮總 醫院 5 樓...」之貼文，顯為不實訊息。局長陳嘉昌獲悉上情，立即指示刑事警察大隊全力清查不實訊息來源及發文者身分。

警察局呼籲，防疫視同作戰，未經查證任意散播疫情謠言，足生損 害於公眾或他人者，依據 109 年 2 月 25 日公布之「制定嚴重特殊傳染 性肺炎防治及紓困振興特別條例」第 14 條規定，可處三年以下有期徒 刑、拘役或科或併科新臺幣三百萬元以下罰金，為防止不實訊息造成 恐慌，警方定依法嚴查，民眾切勿以身試法。

民眾接獲來源不明或未經證實之疫情資訊時，切勿隨意散播或轉傳，以免觸法;若發現不實訊息時，請向警察單位及防疫單位檢舉，俾利調查，請全民齊心配合政府防疫措施，共同防禦疫情危害。

(中時電子報)