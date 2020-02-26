為關懷居家檢疫者不可外出之苦，凱擘大寬頻特別推出「免費居家防疫套餐」，凡凱擘既有用戶且為政府公告之居家檢疫對象者，透過凱擘大寬頻服務專線申請「免費居家防疫套餐」，就能立即享有14天高畫質數位頻道套餐及機上盒myVideo豪華月租14天免費收視服務。

凱擘大寬頻表示，「免費居家防疫套餐」提供所有居家檢疫者免費試看多種套餐組合、超過40個高畫質數位頻道，包含HD99高畫質套餐、親子套餐、娛樂套餐、HBO電影套餐、豪華電影套餐、運動套餐、以及博斯運動套餐，無論是即時新聞、熱門電影、時尚娛樂、知性紀實、居家親子等，還可再加碼送機上盒myVideo豪華月租，超過17,000部強檔電影、熱門戲劇、親子卡通都免費（僅限雙向機上盒）。

迎接228連假，凱擘大寬頻機上盒myVideo回饋影迷推出「奧斯卡電影專區」，首推改寫奧斯卡影史、橫掃最佳國際影片、最佳原創劇本、最佳影片及最佳導演四項大獎的《寄生上流》，榮獲最佳女主角獎、講述前美國女星茱蒂嘉蘭一生的《茱蒂》，其他獲獎好片包含奪下最佳男主角的《小丑》及獲得最佳男配角的《從前，有個好萊塢》。

該專區亦同步匯集眾多歷年入圍或得獎精選電影，接下來陸續上架《冰雪奇緣2》、《鋒迴路轉》、《重磅腥聞》等。

另外，凱擘宣布「新春88專案」限時優惠好評延長，3月1日前申辦機上盒「myVideo豪華月租」，前三個月每月88元優惠價，3月31日前進入機上盒myVideo觀賞任一部影片，有機會抽百元超商購物金。

凱擘大寬頻目前提供數位有線電視、高畫質數位頻道、高速光纖上網、超級錄影機、myVideo隨選隨看、HomeSecurity居家防護、HomeSecurity店家防護及HealthCare健康保健室等，旗下數位有線電視系統台包括陽明山、金頻道、大安文山、新台北、全聯、新唐城、北桃園、新竹振道、豐盟、新頻道、南天、觀昇等數位有線電視。

(工商 )