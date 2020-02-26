SCALA是SKODA旗下全新車型，採用VW集團最新MQB底盤，擁有優於競爭對手的空間格局；搭配兼具經濟與效能的引擎，可達17.7km/L最佳平均油耗表現。上周四發表會後即吸引車迷關注，首批來台的百餘輛新車在兩天周末假日已全數售出。

SKODA打鐵趁熱，這周選在小琉球舉辦媒體試駕活動，很多人不知道這座小島其實是台灣本島附近14 座屬島中唯一的珊瑚礁島嶼，這裡的道路大多屬於狹窄多彎，且依著地勢起伏而有不小落差，對於SCALA來說，正好凸顯它操控的靈活輕巧，並兼具乘坐舒適與寬裕載物的空間優勢，加上新車配備電動尾門、無線充電還有車內大大小小的置物空間，廠方資料總計可達25L之多。

受惠於MQB底盤模組化設計特色，讓SCALA車身尺寸擁有極大彈性，並可同時搭配多元化行車輔助系統，在長寬高各為4362、1793、1471mm，以及2649mm長軸距的車身尺碼下，讓雖屬A級距掀背車的SCALA擁有媲美兄弟OCTAVIA的空間，尤其73mm的後座膝部空間，讓後座乘員也能享有寬裕的坐姿。

SKODA在台上市的SCALA將配置1.0 TSI與1.5 TSI兩款汽油引擎，動能版為擁有馬力115hp、扭力20.4kgm的1.0 TSI渦輪增壓心臟，極速達199km/h，平均油耗為17.7km/L；菁英版搭配1.5 TSI引擎，擁有150hp馬力、25.5kgm扭力，極速 219km/h，0-100km/h加速8.3秒，由於搭配ACT汽缸歇止功能，在高動力的同時可擁有低油耗優勢，平均油耗可交出 17.3km/L佳績。

在安全防護部分，SCALA將9氣囊、MKB二次碰撞預煞系統列為標準配備，隸屬於聰明eye駕駛輔助系統亦相當完善，包含將跟車速度提升至120km/h的全速率ACC主動式定速跟車系統、延伸至70m的車側盲點警示系統、附行人偵測功能的Front Assist前方輔助系統、Lane Assist車道維持及偏移警示系統等，些皆納入標準配備的清單。

至於目前最夯的全速率ACC主動式定速跟車系統，SKODA還為SCALA加入ACC Stop & Go功能，若前車在3秒之內繼續前行，則SCALA會自動跟進 ; 若停車時間超過3秒鐘，SCALA駕駛需踩剎車以便延續ACC作動功能，但若是駕駛沒有踩剎車的話，則ACC會停用且車輛會向前蠕行，並同時發出警訊告知駕駛注意。

此外，SCALA首度出現多項貼心巧思，例如引擎室內雨刷水注入器加上藍色蓋子，讓雨刷水可以順流進入容器內不會外溢；收納於油箱蓋內側的刮雪板（選配，186元），可藉由邊側黑色格紋測量輪胎胎紋深度，隨時掌握輪胎更換時機。SKODA Taiwan亦特地將手機無線充電板變成SCALA標準配備，再加上前後座各兩個USB Type-C充電座，無論是駕駛要使用Smart Link +智慧型裝置互連系統套件、其他乘員要滑手機或是看iPad，都不會有搶USB充電的情況。

這次小琉球媒體試駕車為1.0 TSI豪華動能版SCALA，擁有115hp/ 20.4kgm最大動力輸出，搭配7速雙離合器變速箱，起步加速的換檔相當平順，在需要更大加速力道時還可切換至運動模式，已足夠一般日常代步或假日出遊之用。

車尾造型隱藏著可愛的微笑曲線。（陳大任攝）

座椅採取黑色Alcantara /真皮/真皮透氣混搭方式。（陳大任攝）

後座膝空間可讓乘員享有寬裕的坐姿。（陳大任攝）

MIB多媒體系統內建VW集團最新繁體中文系統。（陳大任攝）

多功能方向盤有著跑車化風格。（陳大任攝）

排檔桿造型提供不錯的握感。（陳大任攝）

內裝採用亮面的髮絲紋，質感極佳。（陳大任攝）

全速率ACC新加入ACC Stop & Go功能。（陳大任攝）

前座有無線充電板及2個USB Type-C充電孔。（陳大任攝）

後座空調出風口下方有2個USB Type-C充電孔。（陳大任攝）

雨刷水箱注水口特殊造型，加水時不易外漏。（陳大任攝）

刮雪板可測量胎紋深度，綠色部分為放大鏡。（陳大任攝）

放倒後座，行李廂空間可自467L擴至1410L。（陳大任攝）

電動尾門為標準配備。（陳大任攝）

(中時 )